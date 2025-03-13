ВИДЕО. Как Атлетик и Рома обменялись голами в концовке

В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».

Встречу принимает Сан-Мамес в Бильбао.

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Первая встреча команд завершилась победой римского коллектива со счетом 2:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

На 82-й минуте матча испанский вингер хозяев Нико Вильямс увеличил отрыв своей команды, а на 90+3-й минуте аргентинский полузащитник гостей Леандро Паредес реализовал пенальти. 3:1 на табло Сан-Мамес.

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