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Лига Европы
13 марта 2025, 21:30 | Обновлено 13 марта 2025, 22:37
9
0

ВИДЕО. Как Атлетик и Рома обменялись голами в концовке

Команды забили по голу

13 марта 2025, 21:30 | Обновлено 13 марта 2025, 22:37
9
0
ВИДЕО. Как Атлетик и Рома обменялись голами в концовке
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Паредес

В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».

Встречу принимает Сан-Мамес в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча команд завершилась победой римского коллектива со счетом 2:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

На 82-й минуте матча испанский вингер хозяев Нико Вильямс увеличил отрыв своей команды, а на 90+3-й минуте аргентинский полузащитник гостей Леандро Паредес реализовал пенальти. 3:1 на табло Сан-Мамес.

❗️ ВИДЕО. Как Атлетик и Рома обменялись голами в концовке

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Рома Рим Лига Европы Атлетик Бильбао Артем Довбик видео голов и обзор Нико Уильямс Леандро Паредес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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