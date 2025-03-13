ВИДЕО. Как Атлетик и Рома обменялись голами в концовке
Команды забили по голу
В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».
Встречу принимает Сан-Мамес в Бильбао.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча команд завершилась победой римского коллектива со счетом 2:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.
На 82-й минуте матча испанский вингер хозяев Нико Вильямс увеличил отрыв своей команды, а на 90+3-й минуте аргентинский полузащитник гостей Леандро Паредес реализовал пенальти. 3:1 на табло Сан-Мамес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Добытой победы грецкому коллективу не хватило для того, чтобы пройти дальше
Вячеслав Фридман прокомментировал судебный иск донецкого клуба