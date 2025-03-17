Арсен Венгер назвал любимых футболистов современного футбола

Легендарный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал четырех любимых футболистов современного футбола. Французский экс-тренер выделил четырех игроков атаки.

«За кем мне сейчас больше всего нравится наблюдать? Это Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Колу Палмер и Мохамед Салах», – отметил Венгер.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.