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Англия
17 марта 2025, 01:16 |
117
0

Арсен Венгер назвал любимых футболистов современного футбола

Легендарный тренер выбрал четырех игроков атаки

17 марта 2025, 01:16 |
117
0
Арсен Венгер назвал любимых футболистов современного футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Легендарный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал четырех любимых футболистов современного футбола. Французский экс-тренер выделил четырех игроков атаки.

«За кем мне сейчас больше всего нравится наблюдать? Это Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Колу Палмер и Мохамед Салах», – отметил Венгер.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Мохамед Салах Арсен Венгер Винисиус Жуниор Коул Палмер Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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