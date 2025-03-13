Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Атлетик Бильбао – Рома
Лига Европы
13 марта 2025, 18:47 | Обновлено 13 марта 2025, 20:07
1819
0

Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Атлетик Бильбао – Рома

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени

13 марта 2025, 18:47 | Обновлено 13 марта 2025, 20:07
1819
0
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Атлетик Бильбао – Рома
Коллаж Sport.ua

В четверг, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».

Встречу примет Сан-Мамес в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча команд завершилась победой римского коллектива со счетом 2:1.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Атлетик» – «Рома»:

По теме:
Атлетик Бильбао – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Атлетик – Рома. Текстовая трансляция. LIVE
Вместо Манчестера назад. Игрок из рф не сыграет в матче Лиги Европы
Атлетик Бильбао Рома Рим Артем Довбик Лига Европы стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
Футбол | 12 марта 2025, 22:11 7
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ

Александр отметился в ворота нидерландского клуба на 6-й минуте ответного поединка

Опыт и молодость. Три украинки завершили короткую индивидуалку в топ-20
Биатлон | 13 марта 2025, 13:53 11
Опыт и молодость. Три украинки завершили короткую индивидуалку в топ-20
Опыт и молодость. Три украинки завершили короткую индивидуалку в топ-20

Лучший результат показала Юлия Джима – 12-е место

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Никому не нравится быть в зоне вылета Чемпионшипа»
Футбол | 13.03.2025, 19:09
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Никому не нравится быть в зоне вылета Чемпионшипа»
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Никому не нравится быть в зоне вылета Чемпионшипа»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Футбол | 13.03.2025, 07:50
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
Футбол | 13.03.2025, 01:31
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 20
Футбол
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
12.03.2025, 11:25 1
Футбол
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
12.03.2025, 08:24 8
Футбол
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
13.03.2025, 08:59 1
Бокс
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
12.03.2025, 12:16 6
Футбол
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
12.03.2025, 08:43 15
Теннис
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
13.03.2025, 00:47 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем