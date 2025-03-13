Лига Европы13 марта 2025, 18:47 | Обновлено 13 марта 2025, 20:07
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Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Атлетик Бильбао – Рома
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени
13 марта 2025, 18:47 | Обновлено 13 марта 2025, 20:07
1819
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В четверг, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».
Встречу примет Сан-Мамес в Бильбао.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча команд завершилась победой римского коллектива со счетом 2:1.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Атлетик» – «Рома»:
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