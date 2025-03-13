Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Атлетик Бильбао – Рома

В четверг, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».

Встречу примет Сан-Мамес в Бильбао.

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Первая встреча команд завершилась победой римского коллектива со счетом 2:1.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Атлетик» – «Рома»: