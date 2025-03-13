Источник: Кремень усилился опытным голкипером
Вадим Дмитроченко нашел себе новый клуб
Клубы Первой лиги продолжают поиск игроков для усиления состава на вторую часть сезона. Игроком Кремня стал бывший голкипер «Диназа» Вадим Дмитроченко.
О переходе Вадима Дмитроченко в новый клуб сообщает журналист Дмитрий Венков. По информации источника, стороны заключили соглашение до конца текущего сезона.
Первую часть сезона Вадим Дмитроченко провел в «Диназе». Сыграл пять матчей, в которых пропустил 11 мячей. В одном поединке Дмитроченко сохранил свои ворота на замке. Из «Диназа» голкипер ушел в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего вратаря в 25 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что команда под руководством Головко усилила состав молодыми игроками.
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