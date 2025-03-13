Источник: Кремень усилился опытным голкипером

Клубы Первой лиги продолжают поиск игроков для усиления состава на вторую часть сезона. Игроком Кремня стал бывший голкипер «Диназа» Вадим Дмитроченко.

О переходе Вадима Дмитроченко в новый клуб сообщает журналист Дмитрий Венков. По информации источника, стороны заключили соглашение до конца текущего сезона.

Первую часть сезона Вадим Дмитроченко провел в «Диназе». Сыграл пять матчей, в которых пропустил 11 мячей. В одном поединке Дмитроченко сохранил свои ворота на замке. Из «Диназа» голкипер ушел в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего вратаря в 25 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что команда под руководством Головко усилила состав молодыми игроками.