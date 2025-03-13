Команда под руководством Головко усилила состав молодыми игроками
Инал Черткоев и Назар Приходько будут выступать за Диназ Вышгород
Команда Первой лиги Диназ Вышгород активно готовится ко второй части сезона и пополняет команду новыми игроками.
В расположении коллектива Александра Головко находится 8-10 потенциальных новичков. Преимущественно это местная молодежь, но есть и опытные исполнители.
В состав Диназа вернулся 25-летний полузащитник Инал Черткоев, который в первой части сезона сыграл 15 матчей и забил два гола.
Также команду усилил 23-летний хавбек Назар Приходько, осенью выступавший за ЮКСА – он провел 15 поединков.
Клуб Диназ продолжает работу над обновлением состава, чтобы выполнить задание – остаться в Первой лиге.
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