Команда под руководством Головко усилила состав молодыми игроками

Команда Первой лиги Диназ Вышгород активно готовится ко второй части сезона и пополняет команду новыми игроками.

В расположении коллектива Александра Головко находится 8-10 потенциальных новичков. Преимущественно это местная молодежь, но есть и опытные исполнители.

В состав Диназа вернулся 25-летний полузащитник Инал Черткоев, который в первой части сезона сыграл 15 матчей и забил два гола.

Также команду усилил 23-летний хавбек Назар Приходько, осенью выступавший за ЮКСА – он провел 15 поединков.

Клуб Диназ продолжает работу над обновлением состава, чтобы выполнить задание – остаться в Первой лиге.