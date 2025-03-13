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Украина. Первая лига
13 марта 2025, 03:17 | Обновлено 13 марта 2025, 04:11
53
0

Команда под руководством Головко усилила состав молодыми игроками

Инал Черткоев и Назар Приходько будут выступать за Диназ Вышгород

13 марта 2025, 03:17 | Обновлено 13 марта 2025, 04:11
53
0
Команда под руководством Головко усилила состав молодыми игроками
ЮКСА. Назар Приходько

Команда Первой лиги Диназ Вышгород активно готовится ко второй части сезона и пополняет команду новыми игроками.

В расположении коллектива Александра Головко находится 8-10 потенциальных новичков. Преимущественно это местная молодежь, но есть и опытные исполнители.

В состав Диназа вернулся 25-летний полузащитник Инал Черткоев, который в первой части сезона сыграл 15 матчей и забил два гола.

Также команду усилил 23-летний хавбек Назар Приходько, осенью выступавший за ЮКСА – он провел 15 поединков.

Клуб Диназ продолжает работу над обновлением состава, чтобы выполнить задание – остаться в Первой лиге.

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Диназ Вышгород Инал Черткоев трансферы Первая лига Украины Дмитрий Венков Александр Головко ЮКСА Тарасовка
Николай Степанов Источник: Telegram
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