«Решение судей нужно уважать». Облак – об эпизоде ​​с пенальти Альвареса

Капитан и ключевой вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак подискутировал на тему спорного пенальти Хулиана Альвареса, который случился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

Главный арбитр отменил забитый гол аргентинца в серии пенальти, поскольку Альварес дважды коснулся мяча во время удара.

«Судья увидел, что мяч дважды коснулся игрока во время пенальти, это досадно, потому что мяч в любом случае попал бы в сетку. Удача была на их стороне. К сожалению, мы не смогли добиться победы.

Решения судей нужно уважать, даже если они не в нашу пользу. Футбол иногда может быть суровым, и то, что произошло сегодня, является примером этого.

Справедливо это или несправедливо, сейчас это не имеет значения. Мы отдали все, что могли, мы провели отличный матч, мы хотели победить и пройти 1/8 финала, но нам это не удалось. Разговоры о справедливости ничего не изменят – самое главное, что мы боролись до конца», – сказал Облак.

Напомним, что «Атлетико» уступил «сливочным» в серии пенальти и покинул розыгрыш турнира.