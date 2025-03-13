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Лига чемпионов
13 марта 2025, 16:31 | Обновлено 13 марта 2025, 16:33
447
0

«Решение судей нужно уважать». Облак – об эпизоде ​​с пенальти Альвареса

Вратарь «Атлетико» спокойно отреагировал на ситуацию

13 марта 2025, 16:31 | Обновлено 13 марта 2025, 16:33
447
0
«Решение судей нужно уважать». Облак – об эпизоде ​​с пенальти Альвареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

Капитан и ключевой вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак подискутировал на тему спорного пенальти Хулиана Альвареса, который случился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

Главный арбитр отменил забитый гол аргентинца в серии пенальти, поскольку Альварес дважды коснулся мяча во время удара.

«Судья увидел, что мяч дважды коснулся игрока во время пенальти, это досадно, потому что мяч в любом случае попал бы в сетку. Удача была на их стороне. К сожалению, мы не смогли добиться победы.

Решения судей нужно уважать, даже если они не в нашу пользу. Футбол иногда может быть суровым, и то, что произошло сегодня, является примером этого.

Справедливо это или несправедливо, сейчас это не имеет значения. Мы отдали все, что могли, мы провели отличный матч, мы хотели победить и пройти 1/8 финала, но нам это не удалось. Разговоры о справедливости ничего не изменят – самое главное, что мы боролись до конца», – сказал Облак.

Напомним, что «Атлетико» уступил «сливочным» в серии пенальти и покинул розыгрыш турнира.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Хулиан Альварес Ян Облак
Андрей Витренко Источник
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