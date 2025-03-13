ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилился форвардом Кривбасса

19-летний форвард «Кривбасса» Назар Попов до конца сезона будет играть за петровский «Ингулец» на правах аренды.

Об этом сообщили на сайте криворожского клуба.

Назар Попов – воспитанник одесской «Пальмиры». В «Кривбассе» выступал за молодежную команду с июня 2023 года. Всего провел 20 матчей и забил 2 мяча.

В этом сезоне однажды попадал в заявку на матч Украинской Премьер-лиги в игре против «Оболони».

«Ингулец» сейчас борется за выживание и находится на последней строчке.

Ранее стало известно, где состоится матч 21-го тура УПЛ между «Ингульцом» и «Черноморцем».