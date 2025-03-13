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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилился форвардом Кривбасса
Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 15:25 |
284
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилился форвардом Кривбасса

Назар Попов будет играть в команде из Петрова на правах аренды

13 марта 2025, 15:25 |
284
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилился форвардом Кривбасса
ФК Кривбасс. Назар Попов

19-летний форвард «Кривбасса» Назар Попов до конца сезона будет играть за петровский «Ингулец» на правах аренды.

Об этом сообщили на сайте криворожского клуба.

Назар Попов – воспитанник одесской «Пальмиры». В «Кривбассе» выступал за молодежную команду с июня 2023 года. Всего провел 20 матчей и забил 2 мяча.

В этом сезоне однажды попадал в заявку на матч Украинской Премьер-лиги в игре против «Оболони».

«Ингулец» сейчас борется за выживание и находится на последней строчке.

Ранее стало известно, где состоится матч 21-го тура УПЛ между «Ингульцом» и «Черноморцем».

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Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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