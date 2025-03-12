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  4. Стало окончательно известно, где пройдет матч Ингулец – Черноморец
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 16:48 |
797
0

Стало окончательно известно, где пройдет матч Ингулец – Черноморец

На это понадобилось всего несколько суток

12 марта 2025, 16:48 |
797
0
Стало окончательно известно, где пройдет матч Ингулец – Черноморец
Стадион Черноморец

Окончательно определилась судьба матча 21-го тура УПЛ «Ингулец» – «Черноморец».

Из-за определенных нюансов, которые возникли в прошлом году относительно соответствия стадиона в Петровом требованиям Премьер-лиги, команда Василия Кобина вынуждена временно играть на других аренах.

Как уже сообщал Sport.ua, одесский клуб предложил «Ингульцу» сыграть этот матч в Одессе, взяв все расходы, связанные с его организацией, поездкой команды в оба конца, ее проживанием и питанием, на себя. И вот теперь в этом вопросе поставлена точка.

«Игра будет в Одессе», – заявил главный тренер «Черноморца» Александр Бабич.

«Как и запланировано, она состоится 16 марта, ее начало в 13:00. Соответствующие службы уже готовятся к этому матчу. Ведет подготовку и наша команда».

Готовятся к этой игре и в Петровом. Президент «Ингульца» Александр Поворознюк, который постоянно занимается вопросами возвращения на домашнюю арену, принял предложение коллег из одесского клуба.

«Да, матч с «Черноморцем» пройдет в Одессе», – подтвердил информацию он.

На сегодня соперники являются соседями по турнирной таблице. «Ингулец» с 12 очками занимает в ней последнее, 16-е место, а „Черноморец“ расположился ступенькой выше, имея в своем активе 15 очков.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Черноморец Одесса Ингулец - Черноморец перенос матчей
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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