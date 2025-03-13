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Испания
13 марта 2025, 19:05 |
1792
0

Атлетико готовит грандиозный трансфер после вылета из Лиги чемпионов

Алехандро Гарначо привлекает внимание испанского гранда

13 марта 2025, 19:05 |
1792
0
Атлетико готовит грандиозный трансфер после вылета из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Мадридский «Атлетико» готовится выйти на трансферный рынок после вылета от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Fichajes.

По информации источника, «матрасники» нацелились на трансфер аргентинского вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Испанский гранд открыт к переговорам с английским клубом. Алехандро не входит в плані главного тренер «манкунианцев» Рубена Аморима.

В текущем сезоне Алехандро Гарначо провел 43 матча на клубном уровне забил 8 голов и отдал 7 ассстов.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче «Атлетико» и «Реала».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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