Атлетико готовит грандиозный трансфер после вылета из Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» готовится выйти на трансферный рынок после вылета от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Fichajes.

По информации источника, «матрасники» нацелились на трансфер аргентинского вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Испанский гранд открыт к переговорам с английским клубом. Алехандро не входит в плані главного тренер «манкунианцев» Рубена Аморима.

В текущем сезоне Алехандро Гарначо провел 43 матча на клубном уровне забил 8 голов и отдал 7 ассстов.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче «Атлетико» и «Реала».