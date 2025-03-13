«У него есть удивительная способность». Артета оценил выступление Зинченко
Наставник «Арсенала» доволен игрой украинского защитника
12 марта состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. Команды сыграли вничью со счетом 2:2, однако в следующий раунд пробился лондонский клуб благодаря победе в первом поединке (7:1).
Защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе, забил гол на 6-й минуте и был заменен в конце второго тайма. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру украинского футболиста:
«Алекс и Мартин (Эдегор – прим) отлично сыграли в центре поля. Невероятное выступление Зинченко. У него есть удивительная способность продвигать мяч и находить свободное пространство, чтобы потом отправит мяч в сетку ворот.
Я счастлив, потому что мы нашли другое решение, чтобы раскрыть лучшие качества Алекса. Сейчас он делает именно то, что больше всего нужно команде. Он в отличной форме», – сказал Артета.
На стадии 1/4 финала лондонский клуб сыграет против мадридского «Реала». Команды встретятся 8 и 16 апреля.
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