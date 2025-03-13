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Лига чемпионов
13 марта 2025, 11:07 | Обновлено 13 марта 2025, 11:22
1786
0

«У него есть удивительная способность». Артета оценил выступление Зинченко

Наставник «Арсенала» доволен игрой украинского защитника

13 марта 2025, 11:07 | Обновлено 13 марта 2025, 11:22
1786
0
«У него есть удивительная способность». Артета оценил выступление Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

12 марта состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. Команды сыграли вничью со счетом 2:2, однако в следующий раунд пробился лондонский клуб благодаря победе в первом поединке (7:1).

Защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе, забил гол на 6-й минуте и был заменен в конце второго тайма. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру украинского футболиста:

«Алекс и Мартин (Эдегор – прим) отлично сыграли в центре поля. Невероятное выступление Зинченко. У него есть удивительная способность продвигать мяч и находить свободное пространство, чтобы потом отправит мяч в сетку ворот.

Я счастлив, потому что мы нашли другое решение, чтобы раскрыть лучшие качества Алекса. Сейчас он делает именно то, что больше всего нужно команде. Он в отличной форме», – сказал Артета.

На стадии 1/4 финала лондонский клуб сыграет против мадридского «Реала». Команды встретятся 8 и 16 апреля.

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Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ Микель Артета Александр Зинченко
Николай Титюк Источник: Football London
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