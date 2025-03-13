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13 марта 2025, 06:11 | Обновлено 13 марта 2025, 06:48
103
0

Определен состав сборной Украины U-16 на мини-турнир в Румынии

Олег Голодюк вызвал 22 футболистов на матчи с Польшей, Румынией, Черногорией

13 марта 2025, 06:11 | Обновлено 13 марта 2025, 06:48
103
0
Определен состав сборной Украины U-16 на мини-турнир в Румынии
УАФ

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) в марте примет участие в турнире четырех наций, который будет принимать Румыния.

На соревнованиях сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2026 U-17, встретятся со сверстниками из Польши (20 марта, начало в 15:00), Румынии (22 марта, 12:00) и Черногории (24 марта, 15:00).

Тренерский штаб во главе с Олегом Голодюком вызвал на сбор 22 футболиста.

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Дмитрий Пожар (Динамо Киев), Денис Столяренко (Легия, Польша), Глеб Удовиченко (Атлетико, Испания).

Защитники: Никита Царичанский (Динамо Киев), Максим Коваль, Михаил Гарбар (оба – Шахтер Донецк), Богдан Левицкий (Рух Львов), Назарий Рудзей (без клуба), Илья Яблонский (Спортинг, Португалия), Тимофей Солодаренко (Вердер, Германия), Денис Пламинский (Хайдук, Хорватия)

Полузащитники: Назар Гурин (Динамо Киев), Станислав Шукалович, Арсений-Тимофий Трохим, Арсений Сафонов (все – Шахтер Донецк), Артем Рыбак (Барселона, Испания), Егор Кощий (Байер, Германия), Адам Гурам (Хайдук, Хорватия).

Нападающие: Артур Курячий, Кирилл Сарычев (оба – Шахтер Донецк), Артем Гапоненко (Порту, Португалия), Максим Гололобов (Байер, Германия).

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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