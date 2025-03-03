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Молодежные турниры
03 марта 2025, 13:47 | Обновлено 03 марта 2025, 14:10
51
0

Сборная Украины U-16 в марте сыграет в турнире в Румынии, названы соперники

Украинская юношеская команда сыграет против Польши, Румынии и Черногории

03 марта 2025, 13:47 | Обновлено 03 марта 2025, 14:10
51
0
Сборная Украины U-16 в марте сыграет в турнире в Румынии, названы соперники
УАФ

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) в марте примет участие в турнире четырех наций, который будет принимать Румыния.

На соревнованиях сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2026 U-17, встретятся со сверстниками из Польши (20 марта, 15:00), Румынии (22 марта, 12:00) и Черногории (24 марта, 15:00).

Затем с 4 по 9 мая украинские юноши под руководством Олега Голодюка будут выступать на Турнире развития УЕФА, где будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии (хозяин) и Венгрии.

5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда отбора Евро-2026 U-17. По его результатам, юношеская сборная Украины оказалась в группе 1, где будет противостоять Черногории (1 октября), Эстонии (4 октября), Италии (7 октября). Хозяином мини-турнира будет Эстония.

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Олег Голодюк турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-16 сборная Польши по футболу U-17
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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