Сборная Украины U-16 в марте сыграет в турнире в Румынии, названы соперники

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) в марте примет участие в турнире четырех наций, который будет принимать Румыния.

На соревнованиях сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2026 U-17, встретятся со сверстниками из Польши (20 марта, 15:00), Румынии (22 марта, 12:00) и Черногории (24 марта, 15:00).

Затем с 4 по 9 мая украинские юноши под руководством Олега Голодюка будут выступать на Турнире развития УЕФА, где будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии (хозяин) и Венгрии.

5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда отбора Евро-2026 U-17. По его результатам, юношеская сборная Украины оказалась в группе 1, где будет противостоять Черногории (1 октября), Эстонии (4 октября), Италии (7 октября). Хозяином мини-турнира будет Эстония.