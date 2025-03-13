НАЗАРИНА: «Не был в сборной полтора года. Приятно вернуться»

Полузащитник Шахтера Егор Назарина поделился эмоциями от приезда в сборную Украины:

«Всегда честь защищать цвета национальной сборной. Это была моя цель, к которой я шел. Не был в сборной полтора года. Приятно вернуться. Я рад этому. Можно сказать, что не зря работал и всегда труд окупается.

Дузнал о вызове, когда опубликовали список национальной сборной. Был очень рад, семья поздравила.

Пересекался ли с бельгийцами раньше? Если честно, то не помню. Я даже несовершенно знаю состав сборной Бельгии. Сейчас приедем на сбор, ознакомимся и будем готовиться к важным играм».