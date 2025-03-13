Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Среднее выступление». Полузащитник Реала об ошибках в игре против Атлетико
Лига чемпионов
13 марта 2025, 04:59 | Обновлено 13 марта 2025, 05:10
261
0

«Среднее выступление». Полузащитник Реала об ошибках в игре против Атлетико

Федерико Вальверде недоволен ответным матчем

13 марта 2025, 04:59 | Обновлено 13 марта 2025, 05:10
261
0
«Среднее выступление». Полузащитник Реала об ошибках в игре против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Для попадания в следующий этап «сливочным» пришлось обыграть «Ателетико» в серии пенальти, после поражения в основное время со счетом 0:1 [первый поединок – 1:2].

«Это было среднее выступление от нас дома и на выезде, ну, это всегда одно и то же, мы вышли, как будто уже выиграли. Они забили свой гол на первой же минуте и это нас задело. Это не то же самое, когда «Атлетико» ведет со счетом 1:0 и может хорошо защищаться, и когда им приходится выходить и атаковать. Мы предоставили им ситуацию, в которой они очень сильны. Мы пошли на серию пенальти, мы все были измотаны, это было действительно заметно. Слава богу, мы смогли выиграть.

Как любой, кто когда-либо бил пенальти, я почувствовал такое облегчение, когда реализовал удар. Ты так нервничаешь, когда идешь на точку, так много всего крутится в твоей голове. Если ты промахиваешься, ты знаешь, что за тобой так много людей: товарищи по команде, все, кто работает на тренировочной базе. И если ты промахиваешься – ты подводишь их.

Это должно подстегнуть нас. В этом сезоне еще многое предстоит сделать, и это должно поднять моральный дух, чтобы мы могли продолжать совершенствоваться, расти и продолжать бороться за все», – высказался Вальверде.

По теме:
«Слишком спорно». Реакция Симеоне на отмененный гол Альвареса с пенальти
ВИДЕО. Реакция Артеты на гол Зинченко в матче Лиги чемпионов Арсенал – ПСВ
Удаление повлиявло? Тренер Астон Виллы сказал, что помогло выиграть Брюгге
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Федерико Вальверде
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Теннис | 12 марта 2025, 06:45 23
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс

Мирра Андреева в двух сетах разгромила Елену в 4-м раунде тысячника в США

Арсенал с голом Зинченко сыграл вничью с ПСВ и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Футбол | 12 марта 2025, 23:53 3
Арсенал с голом Зинченко сыграл вничью с ПСВ и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Арсенал с голом Зинченко сыграл вничью с ПСВ и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Ответный матч завершился со счетом 2:2, разгромный гандикап в первой игре помог канонирам

Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Футбол | 12.03.2025, 11:25
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
«Горжусь игроками». Симеоне доволен выступом Атлетико против Реала в ЛЧ
Футбол | 13.03.2025, 03:24
«Горжусь игроками». Симеоне доволен выступом Атлетико против Реала в ЛЧ
«Горжусь игроками». Симеоне доволен выступом Атлетико против Реала в ЛЧ
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Теннис | 12.03.2025, 08:43
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 19
Футбол
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 6
Футбол
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
12.03.2025, 08:24 7
Футбол
Легендарный украинский футболист вспомнил, как ударил судью из москвы
Легендарный украинский футболист вспомнил, как ударил судью из москвы
11.03.2025, 07:44 5
Футбол
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
11.03.2025, 01:23 12
Теннис
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
11.03.2025, 08:58 2
Бокс
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
12.03.2025, 07:50 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем