«Среднее выступление». Полузащитник Реала об ошибках в игре против Атлетико

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Для попадания в следующий этап «сливочным» пришлось обыграть «Ателетико» в серии пенальти, после поражения в основное время со счетом 0:1 [первый поединок – 1:2].

«Это было среднее выступление от нас дома и на выезде, ну, это всегда одно и то же, мы вышли, как будто уже выиграли. Они забили свой гол на первой же минуте и это нас задело. Это не то же самое, когда «Атлетико» ведет со счетом 1:0 и может хорошо защищаться, и когда им приходится выходить и атаковать. Мы предоставили им ситуацию, в которой они очень сильны. Мы пошли на серию пенальти, мы все были измотаны, это было действительно заметно. Слава богу, мы смогли выиграть.

Как любой, кто когда-либо бил пенальти, я почувствовал такое облегчение, когда реализовал удар. Ты так нервничаешь, когда идешь на точку, так много всего крутится в твоей голове. Если ты промахиваешься, ты знаешь, что за тобой так много людей: товарищи по команде, все, кто работает на тренировочной базе. И если ты промахиваешься – ты подводишь их.

Это должно подстегнуть нас. В этом сезоне еще многое предстоит сделать, и это должно поднять моральный дух, чтобы мы могли продолжать совершенствоваться, расти и продолжать бороться за все», – высказался Вальверде.