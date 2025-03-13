Ужгород усилился молодым защитником из Вереса

Клуб Ужгород, выступающий во Второй лиге, подписал 19-летнего центрального защитника Александра Савчука.

Савчук ранее был капитаном Вереса U-19 и несколько раз попадал в заявку Ровенского клуба на матчи Украинской Премьер-лиги.

Савчук не дебютировал в УПЛ, но 5 раз был в составе Вереса в элитном дивизионе. В сезоне 2022/23 его включали в заявку на матчи против Руха и Кривбасса, а в сезоне 2023/24 – на поединки против Зари, Динамо и Металлиста 1925.

Ужгород начал работать над трансфером еще летом, однако окончательно согласовать все детали удалось только сейчас.