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Украина. Вторая лига
25 января 2025, 07:59 | Обновлено 25 января 2025, 09:35
277
0

Источник: молодой защитник Полесья возвращается в Ужгород

18-летний Юрий Вашкеба присоединится к команде Второй лиги

25 января 2025, 07:59 | Обновлено 25 января 2025, 09:35
277
0
Источник: молодой защитник Полесья возвращается в Ужгород
ФК Полесье. Юрий Вашкеба

Украинский защитник Юрий Вашкеба, выступавший за Полесье U-19, возвращается в родной Ужгород.

Хотя за основную команду Полесья футболист так и не сыграл, он участвовал в тренировочных сессиях с главным составом клуба.

Вашкеба присоединился к Полесью летом 2023 года, он является воспитанником ФК Ужгород.

Именно в ужгородский клуб защитник и вернется, сообщает журналист Игорь Семйон.

Официальное подтверждение трансфера 18-летнего футболиста ожидается в ближайшее время.

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Полесье Житомир Полесье Житомир U-19 Ужгород Вторая лига Украины трансферы трансферы УПЛ Игорь Семйон
Николай Степанов Источник: Telegram
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