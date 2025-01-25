Украина. Вторая лига25 января 2025, 07:59 | Обновлено 25 января 2025, 09:35
277
0
Источник: молодой защитник Полесья возвращается в Ужгород
18-летний Юрий Вашкеба присоединится к команде Второй лиги
25 января 2025, 07:59 | Обновлено 25 января 2025, 09:35
277
0
Украинский защитник Юрий Вашкеба, выступавший за Полесье U-19, возвращается в родной Ужгород.
Хотя за основную команду Полесья футболист так и не сыграл, он участвовал в тренировочных сессиях с главным составом клуба.
Вашкеба присоединился к Полесью летом 2023 года, он является воспитанником ФК Ужгород.
Именно в ужгородский клуб защитник и вернется, сообщает журналист Игорь Семйон.
Официальное подтверждение трансфера 18-летнего футболиста ожидается в ближайшее время.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 января 2025, 11:03 0
Иван должен перейти из «Александрии» в «Металлист 1925»
Футбол | 24 января 2025, 09:03 5
Жузеп осознает, что трансфер Хулиана Альвареса в «Атлетико» был ошибочным
Футбол | 25.01.2025, 07:41
Футбол | 24.01.2025, 09:08
Бокс | 25.01.2025, 07:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.01.2025, 03:18
24.01.2025, 19:10
Бокс
23.01.2025, 09:39
23.01.2025, 15:47
23.01.2025, 18:55 334
23.01.2025, 09:56 18
23.01.2025, 12:13 3