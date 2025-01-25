Источник: молодой защитник Полесья возвращается в Ужгород

Украинский защитник Юрий Вашкеба, выступавший за Полесье U-19, возвращается в родной Ужгород.

Хотя за основную команду Полесья футболист так и не сыграл, он участвовал в тренировочных сессиях с главным составом клуба.

Вашкеба присоединился к Полесью летом 2023 года, он является воспитанником ФК Ужгород.

Именно в ужгородский клуб защитник и вернется, сообщает журналист Игорь Семйон.

Официальное подтверждение трансфера 18-летнего футболиста ожидается в ближайшее время.