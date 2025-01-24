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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 22:45 | Обновлено 24 января 2025, 23:06
1278
5

ФОТО. Проект стадиона. Стало известно, как будет выглядеть арена Полесья

Новый стадион в Житомире будет вмещать 12,3 тысячи зрителей

24 января 2025, 22:45 | Обновлено 24 января 2025, 23:06
1278
5
ФОТО. Проект стадиона. Стало известно, как будет выглядеть арена Полесья
НСАУ

Стало известно, как будет выглядеть новый футбольный стадион клуба «Полесье» в Житомире.

На конкурс «Премия Национального союза архитекторов Украины 2024» в номинации «Здания, комплексы и сооружения» был представлен проект футбольного стадиона в Житомире. Разработчиками проекта стали архитекторы Сергей Грабчук, Светлана Нестрига и Виталий Жданов.

Объект планируется построить в центре города, на удобном транспортном узле между крупными населенными пунктами. Концепция стадиона разработана на основе анализа предыдущих аналогичных сооружений и включает три ключевых направления: коммерческое, социальное и досуговое.

Основные элементы стадиона: спортивное ядро, трибуны на 12300 мест, VIP-зоны, помещения для печати, укрытия, коммерческие блоки с администрацией, магазинами, фан-шопом, музеем, а также киберспортивной ареной, которую можно трансформировать в соответствии с потребностями.

Архитектурная форма сооружения базируется на четких прямых линиях, отражающих идентичность регионального футбольного клуба, указано в проекте.

На эскизах отмечено, что стадион расположится на улице Покровской. На фасаде будет видно название компании BGV Group, основанной Геннадием Буткевичем, а также логотип футбольного клуба «Полесье».

Ранее, в декабре 2023 года, в житомирском «Полесье», президентом которого является Геннадий Буткевич, представили концепцию нового стадиона.

ФОТО. Проект стадиона. Стало известно, как будет выглядеть арена Полесья

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Полесье Житомир строительство стадиона Геннадий Буткевич фото стадион Полесье Житомир Украинская Премьер-лига строительство чемпионат Украины по футболу выбор редакции
Николай Степанов Источник: Facebook
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Комментарии 5
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GloryUkraine
Цікавий проект. Я не знаю як зараз виглядає Житомир, але чи не замалий вміст 12,3 тисячі?
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+4
Lev5455
Вимоги Європи -вмістимість стадіону не менше 20 тисяч. Буде команда, буде забитий стадіон. Після війни люди будуть ходити на футбол. а 12,3 тис. це дуже мало. 
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+1
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Перший Серед Рівних
Дах зі щілинами чи шо?
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0
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