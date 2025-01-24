Стало известно, как будет выглядеть новый футбольный стадион клуба «Полесье» в Житомире.

На конкурс «Премия Национального союза архитекторов Украины 2024» в номинации «Здания, комплексы и сооружения» был представлен проект футбольного стадиона в Житомире. Разработчиками проекта стали архитекторы Сергей Грабчук, Светлана Нестрига и Виталий Жданов.

Объект планируется построить в центре города, на удобном транспортном узле между крупными населенными пунктами. Концепция стадиона разработана на основе анализа предыдущих аналогичных сооружений и включает три ключевых направления: коммерческое, социальное и досуговое.

Основные элементы стадиона: спортивное ядро, трибуны на 12300 мест, VIP-зоны, помещения для печати, укрытия, коммерческие блоки с администрацией, магазинами, фан-шопом, музеем, а также киберспортивной ареной, которую можно трансформировать в соответствии с потребностями.

Архитектурная форма сооружения базируется на четких прямых линиях, отражающих идентичность регионального футбольного клуба, указано в проекте.

На эскизах отмечено, что стадион расположится на улице Покровской. На фасаде будет видно название компании BGV Group, основанной Геннадием Буткевичем, а также логотип футбольного клуба «Полесье».

Ранее, в декабре 2023 года, в житомирском «Полесье», президентом которого является Геннадий Буткевич, представили концепцию нового стадиона.

ФОТО. Проект стадиона. Стало известно, как будет выглядеть арена Полесья