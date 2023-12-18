Директор по маркетингу и развитию житомирского «Полесья» Александр Денисов обнародовал в своем Instagram-аккаунте возможный дизайн стадиона, который клуб планирует построить в Житомире.

Также футбольный функционер показал фото перстня, которое по итогам сезона 2023/24 получит лучший игрок команды по версии президента клуба Геннадия Буткевича. Такие кольца уже есть у главного тренера житомирян Юрия Калитвинцева и центрального нападающего Филиппа Будковского, которого Геннадий считает лучшим футболистом прошлого сезона.

ФОТО. В Полесье обнародовали проект нового стадиона