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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 18:56 | Обновлено 18 декабря 2023, 19:02
836
1

ФОТО. В Полесье обнародовали проект нового стадиона

Александр Денисов поделился уникальными кадрами

18 декабря 2023, 18:56 | Обновлено 18 декабря 2023, 19:02
836
1
ФОТО. В Полесье обнародовали проект нового стадиона
Instagram

Директор по маркетингу и развитию житомирского «Полесья» Александр Денисов обнародовал в своем Instagram-аккаунте возможный дизайн стадиона, который клуб планирует построить в Житомире.

Также футбольный функционер показал фото перстня, которое по итогам сезона 2023/24 получит лучший игрок команды по версии президента клуба Геннадия Буткевича. Такие кольца уже есть у главного тренера житомирян Юрия Калитвинцева и центрального нападающего Филиппа Будковского, которого Геннадий считает лучшим футболистом прошлого сезона.

ФОТО. В Полесье обнародовали проект нового стадиона

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Александр Денисов Полесье Житомир стадион Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу строительство стадиона Геннадий Буткевич
Источник Instagram
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Александр Ад
який новий стадіон під час війни?Зовсім з глузду з'їхали?Гроші є зайви?На ЗСУ!!!
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