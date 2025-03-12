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  4. Итальянская пресса: «Довбик – король Испании, который знает как забивать»
Лига Европы
12 марта 2025, 19:25 |
541
0

Итальянская пресса: «Довбик – король Испании, который знает как забивать»

13 марта «Рома» сыграет против испанского «Атлетика» в Лиге Европы

12 марта 2025, 19:25 |
541
0
Итальянская пресса: «Довбик – король Испании, который знает как забивать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

13 марта состоится второй матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». В первом поединке подопечные Клаудио Раньери победили со счетом 2:1.

Итальянские журналисты накануне этого противостояния опубликовали материал, где оценили голеадорские способности форварда «Ромы» Артема Довбика:

«Довбик – король Испании, знает как забивать в ворота «Атлетика». Излишне перечислять все испанские команды, в ворота которых Пичичи забивал в прошлом сезоне Ла Лиги, выступая в футболке «Жироны». Однако любопытно, что клуб из Бильбао был одной из немногих команд, которым украинец не смог забить наряду с «Реалом», «Сельтой» и «Хетафе».

Единственный гол Довбика в ворота «Атлетика» был забит совсем недавно: достаточно вспомнить матч на «Стадио Олимпико» на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги Европы, в котором украинец обыграл Хулена Агирресабалу и великолепным ударом головой вывел «Рому» вперед», – отметили журналисты.

26 сентября в первом туре Лиги Европы гол Довбика позволил «Роме» сыграть вничью с «Атлетиком» (1:1).

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Лига Европы Рома Рим Атлетик Бильбао Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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