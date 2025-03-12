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Лига чемпионов
12 марта 2025, 18:56 | Обновлено 12 марта 2025, 19:42
230
0

29 голов в 36 матчах. Невероятная форма Дембеле в этом сезоне

Усман отметился забитым мячом в ворота «Ливерпуля»

12 марта 2025, 18:56 | Обновлено 12 марта 2025, 19:42
230
0
29 голов в 36 матчах. Невероятная форма Дембеле в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле отметился забитым мячом в матче против «Ливерпуля» и увеличил свое количество голов в нынешнем сезоне до 29 – больше, чем за прошлые пять сезонов вместе взятые.

11 марта состоялся второй поединок 1/8 финала ЛЧ между «Ливерпулем» и «ПСЖ». Основное время игры закончилось со счетом 1:0 в пользу парижан. В серии пенальти команда Луиса Энрике одержала победу (пен. 4:1) и вышла в 1/4 финала.

В текущем сезоне Дембеле сыграл 36 матчей, отметившись 35 результативными действиями (29 Г + 6 А). «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с победителем пары «Астон Вилла» – «Брюгге».

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Ливерпуль Усман Дембеле ПСЖ Лига чемпионов Ливерпуль - ПСЖ статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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