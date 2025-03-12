29 голов в 36 матчах. Невероятная форма Дембеле в этом сезоне

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле отметился забитым мячом в матче против «Ливерпуля» и увеличил свое количество голов в нынешнем сезоне до 29 – больше, чем за прошлые пять сезонов вместе взятые.

11 марта состоялся второй поединок 1/8 финала ЛЧ между «Ливерпулем» и «ПСЖ». Основное время игры закончилось со счетом 1:0 в пользу парижан. В серии пенальти команда Луиса Энрике одержала победу (пен. 4:1) и вышла в 1/4 финала.

В текущем сезоне Дембеле сыграл 36 матчей, отметившись 35 результативными действиями (29 Г + 6 А). «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с победителем пары «Астон Вилла» – «Брюгге».