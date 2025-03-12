Ливерпуль готовит топовый трансфер после вылета из Лиги чемпионов

«Ливерпуль» после вылета из Лиги чемпионов нацелился на трансфер нидерландского полузащитника «РБ Лейпциг» Хави Симонса, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд связался с немецким клубом. чтобы узнать о возможности трансфера Симонса. «Красные» готовы отдать 80 миллионов евро за футболиста сборной Нидерландов.

В текущем сезоне Хави Симонс провел 24 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Вирджил ван Дейк получил предложение от гранда.