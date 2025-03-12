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Англия
12 марта 2025, 23:49 |
834
0

Ливерпуль готовит топовый трансфер после вылета из Лиги чемпионов

Хави Симонс привлекает внимание английского гранда

12 марта 2025, 23:49 |
834
0
Ливерпуль готовит топовый трансфер после вылета из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

«Ливерпуль» после вылета из Лиги чемпионов нацелился на трансфер нидерландского полузащитника «РБ Лейпциг» Хави Симонса, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд связался с немецким клубом. чтобы узнать о возможности трансфера Симонса. «Красные» готовы отдать 80 миллионов евро за футболиста сборной Нидерландов.

В текущем сезоне Хави Симонс провел 24 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Вирджил ван Дейк получил предложение от гранда.

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Хави Симонс Ливерпуль РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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