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  4. «Вкладываются миллионы». В клубе УПЛ сообщили о перезагрузке с нуля
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 16:37 |
381
0

«Вкладываются миллионы». В клубе УПЛ сообщили о перезагрузке с нуля

Владимир Генинсон прокомментировал ситуацию в «Колосе»

12 марта 2025, 16:37 |
381
0
«Вкладываются миллионы». В клубе УПЛ сообщили о перезагрузке с нуля
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Колос

Украинский функционер, вице-президент клуба «Колос» из Ковалевки Владимир Генинсон прокомментировал ситуацию в команде, где раньше уволили всех тренеров.

«Все, как обычно. Эмоции. Когда человек очень любит свой клуб и живет командой, эмоции зашкаливают. Для «Колоса» перезагрузка с нуля – это очень хорошо. У ребят есть все! Зарплата приходит минута в минуту, копеечка в копеечку.

В клуб вкладываются миллионы, строятся новые поля, и это не за деньги от УЕФА, а за деньги из кармана владельца Андрея Засухи. В этом году он построил два новых синтетических поля и уже заканчивается строительство натурального в Ковалевке. Инфраструктура в «Колосе» безумная, зарплаты платят вовремя, у ребят есть все лучшее», – сообщил Генинсон.

«Колос» сыграл 20 матчей в сезоне 2024/25 Украинской Премьер-лиги, набрал 18 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. 16 марта клуб из Ковалевки сыграет против черкасского ЛНЗ на выезде.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Андрей Засуха Владимир Генинсон
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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