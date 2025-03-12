«Вкладываются миллионы». В клубе УПЛ сообщили о перезагрузке с нуля

Украинский функционер, вице-президент клуба «Колос» из Ковалевки Владимир Генинсон прокомментировал ситуацию в команде, где раньше уволили всех тренеров.

«Все, как обычно. Эмоции. Когда человек очень любит свой клуб и живет командой, эмоции зашкаливают. Для «Колоса» перезагрузка с нуля – это очень хорошо. У ребят есть все! Зарплата приходит минута в минуту, копеечка в копеечку.

В клуб вкладываются миллионы, строятся новые поля, и это не за деньги от УЕФА, а за деньги из кармана владельца Андрея Засухи. В этом году он построил два новых синтетических поля и уже заканчивается строительство натурального в Ковалевке. Инфраструктура в «Колосе» безумная, зарплаты платят вовремя, у ребят есть все лучшее», – сообщил Генинсон.

«Колос» сыграл 20 матчей в сезоне 2024/25 Украинской Премьер-лиги, набрал 18 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. 16 марта клуб из Ковалевки сыграет против черкасского ЛНЗ на выезде.