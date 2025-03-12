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Украина. Первая лига
12 марта 2025, 16:16 |
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0

Агробизнес – Буковина – 1:4. Дубль Бойчука. Видео голов и обзор матча

Команды Первой лиги провели спарринг

12 марта 2025, 16:16 |
70
0
Агробизнес – Буковина – 1:4. Дубль Бойчука. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

«Буковина» и «Агробизнес» готовятся к возобновлению сезона в Первой лиге. Команды провели контрольный поединок, в котором сильнее оказалась «Буковина».

В начале матча команды обменялись моментами, а на 20-й минуте «Буковина» повела в счете. Богдан Бойчук элегантным ударом в касание отправил мяч над голкипером «Агробизнеса». Через четыре минуты Бойчук в схожем стиле забил второй мяч.

После перерыва «Агробизнес» сократил отставание. Но «Буковина» забила еще дважды и одержала уверенную победу.

Контрольный матч. 12 марта. Село Дерцен, Мукачевский район. Футбольная академия «Мункач»

«Агробизнес» – «Буковина» – 1:4

Голы: Войтиховский (63) – Бойчук (20), Бойчук (24), Тищенко (67), Килевый (90).

«Агробизнес» (стартовый состав): Минчев, Гаврушко, Зинь, Сидоренко, Лень, Толочко, Казак, Слива, Касимов, Семка, Войтиховский.

Запасные: Хмелевский, Подковка, Белый, Романчук, Кузьмин, Станкович, Нижник, Глоба, Пучковский.

«Буковина»: Каневцев, Шинкаренко, Безуглый, Прокопчук, Морговский, Кольцов, Глущук, Плакса, Тищенко (Килевый, 86), Бодня, Бойчук.

Запасные: Балан, Солдат, Стецюра, Скицко.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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