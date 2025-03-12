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Товарищеские матчи
Агробизнес
12.03.2025 10:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 марта 2025, 07:31 | Обновлено 12 марта 2025, 07:39
35
0

Агробизнес – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 марта в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча

12 марта 2025, 07:31 | Обновлено 12 марта 2025, 07:39
35
0
Агробизнес – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.

12 марта в 10:00 встречаются закарпатский Агробизнес Волочиск и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют спарринг в Закарпатье.

Буковина и Агробизнес выступают в чемпионской группе Первой лиги и ведут борьбу за выход в УПЛ.

Агробизнес – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Агробизнес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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