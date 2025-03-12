12.03.2025 10:00 - : -
Украина. Первая лига12 марта 2025, 07:31 | Обновлено 12 марта 2025, 07:39
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Агробизнес – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 марта в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча
12 марта 2025, 07:31 | Обновлено 12 марта 2025, 07:39
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Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.
12 марта в 10:00 встречаются закарпатский Агробизнес Волочиск и Буковина Черновцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют спарринг в Закарпатье.
Буковина и Агробизнес выступают в чемпионской группе Первой лиги и ведут борьбу за выход в УПЛ.
Агробизнес – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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