Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.

12 марта в 10:00 встречаются закарпатский Агробизнес Волочиск и Буковина Черновцы.

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Команды играют спарринг в Закарпатье.

Буковина и Агробизнес выступают в чемпионской группе Первой лиги и ведут борьбу за выход в УПЛ.

Агробизнес – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция