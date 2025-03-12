Все из-за сестры. Немецкая суперзвезда отказался переходить в Реал

Немецкий атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц отказался переходить в «Реал», сообщает Defensa Central.

По информации источника, мюнхенская «Бавария» воспользовалась хитростью и подписала в свою женскую команду сестру Флориана, Юлианну Вирц, которая также играет в футбол (она присоединилась в «Байеру» в 2018 году и это повлияло на решение Флориана выступать именно за свой нынешний клуб). По этой причине 21-летний игрок «аптекарей» отдает предпочтение трансферу в Мюнхен.

Однако если нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал», то это может заставить Вирца изменить решение.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» сделал предложение одному из лучших игроков мира.