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Испания
12 марта 2025, 16:08 | Обновлено 12 марта 2025, 16:14
811
0

Все из-за сестры. Немецкая суперзвезда отказался переходить в Реал

Флориан Вирц предпочел «Баварию»

12 марта 2025, 16:08 | Обновлено 12 марта 2025, 16:14
811
0
Все из-за сестры. Немецкая суперзвезда отказался переходить в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Немецкий атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц отказался переходить в «Реал», сообщает Defensa Central.

По информации источника, мюнхенская «Бавария» воспользовалась хитростью и подписала в свою женскую команду сестру Флориана, Юлианну Вирц, которая также играет в футбол (она присоединилась в «Байеру» в 2018 году и это повлияло на решение Флориана выступать именно за свой нынешний клуб). По этой причине 21-летний игрок «аптекарей» отдает предпочтение трансферу в Мюнхен.

Однако если нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал», то это может заставить Вирца изменить решение.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» сделал предложение одному из лучших игроков мира.

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Флориан Вирц Бавария Реал Мадрид трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Байер
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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