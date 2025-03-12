САБО: «Шахтер теряет очки, Динамо теряет очки. Какая-то катастрофа»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о чемпионской гонке в Украинской Премьер-лиге. Специалист отметил некоторый нонсенс нынешнего чемпионата.

«Шахтер теряет очки, Динамо теряет очки. Какая-нибудь катастрофа! Можно ли Динамо поздравить с чемпионством? Ни в коем случае! Еще много матчей впереди, включая Классическое. Осечками грандов вполне может воспользоваться Александрия. У Ротаня подобралась хорошая команда.

Также меня удивило заявление Пушича, который сказал, что Шахтер упустил шансы на чемпионство. Нельзя такое тренеру говорить! Это может расслабить футболистов. Наверное, Пушич совсем расстроен. У Шахтера хороший состав, подписали дорогих бразильцев, но у Пушича что-то совсем не получается построить игру», – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Шахтер занимает 41 турнирный пункт после 20 сыгранных матчей. В Александрии 47 баллов после 21 сыгранного матча, а «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 51 баллом.