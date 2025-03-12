Руслан СТЕПАНЮК: «Это очень важная для нас победа»

В матче 21-го тура УПЛ «Верес» принимал «Полесье» и одержал победу со счетом 5:1. Капитан ровенского клуба Руслан Степанюк отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом. Футболист поделился эмоциями от матча.

«Получал хорошие передачи от партнеров по команде. Потому забивать было нетрудно. Наконец-то, появились моменты и наконец-то я их реализовал.

Первый гол – это не наигранная комбинация. Игорь Харатин заметил мое открывание и отдал просто великолепный пас. Я пробил и попал в ворота.

Это очень важная для нас победа. Хорошее настроение, эйфория. Но мы понимаем, что это только одна игра. Предстоит еще много важных матчей. Потому нам нельзя расслабляться.

Мое празднование? Да, можно поздравлять – мы с женой ждем третьего ребенка».