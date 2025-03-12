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Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 14:35 | Обновлено 12 марта 2025, 15:05
123
0

Руслан СТЕПАНЮК: «Это очень важная для нас победа»

Капитан ровенского Вереса Руслан Степанюк прокомментировал победу над «Полесьем»

12 марта 2025, 14:35 | Обновлено 12 марта 2025, 15:05
123
0
Руслан СТЕПАНЮК: «Это очень важная для нас победа»
ФК Верес. Руслан Степанюк

В матче 21-го тура УПЛ «Верес» принимал «Полесье» и одержал победу со счетом 5:1. Капитан ровенского клуба Руслан Степанюк отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом. Футболист поделился эмоциями от матча.

«Получал хорошие передачи от партнеров по команде. Потому забивать было нетрудно. Наконец-то, появились моменты и наконец-то я их реализовал.

Первый гол – это не наигранная комбинация. Игорь Харатин заметил мое открывание и отдал просто великолепный пас. Я пробил и попал в ворота.

Это очень важная для нас победа. Хорошее настроение, эйфория. Но мы понимаем, что это только одна игра. Предстоит еще много важных матчей. Потому нам нельзя расслабляться.

Мое празднование? Да, можно поздравлять – мы с женой ждем третьего ребенка».

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Руслан Степанюк Верес - Полесье Верес Ровно Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Сергей Турчак Источник: ФК Верес
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