Роман ВАНТУХ – о матче с Динамо: «На 75-й минуте уже судороги сводило»

Защитник луганской «Зари» Роман Вантух прокомментировал ничейный поединок с киевским «Динамо» в 21 туре Украинской Премьер-лиги (2:2).

Роман вышел в стартовом составе на матч с «бело-синими» и провел на футбольном 88 минут. Отличиться результативным действием Вантуху не удалось.

– Очень сложная кадровая ситуация у вас была на этот матч.

– Конечно, мы рады, потому что играли с лидером чемпионата. Я не могу сказать, что сложная кадровая ситуация, если не считать 2 или 3 заболевания. Все равно у нас много арендованных, и так или иначе мы бы играли таким составом плюс-минус.

А чему радовались и чему все вместе – потому что рождается новый хороший коллектив, мне приятно и я горд находиться здесь. Потому что действительно собрались ребята, желающие сразиться друг за друга в первую очередь. Поэтому результат положительный для нас.

– За первые 10 минут мы увидели 3 гола, 2 от вашей команды, и потом еще у вас были моменты, вы весь 1-й тайм наращивали. У вас был расчет на то, чтобы загнать «Динамо» в начале матча?

– Мы просто понимали, что нужно стараться и пробовать играть. Если мы не будем пытаться, сядем в оборону – «Динамо» нас рано или поздно воскреснет, и результата не будет. Попробуем, получится – мы будем в глазах зрителей выглядеть лучше.

Мы попытались атаковать, прессинговать моментами – у нас это получилось. Для зрителей была отличная игра, я думаю.

– Зрители очень сильно после матча кричали: «Мужики!» Вы лично только начинаете полноценно восстанавливаться, сегодня уже сыграли. Я видел, что вы где-то на 75-й минуте уже прикасались к ногам – возможно, судороги, я так подумал со стороны. Что скажете по поводу своих кондиций?

– У меня ничего сложного не было. Был легкий спазм, но я вылетел дней на 4-5 плюс тренируемся на синтетике, и переход на такое поле – на самом деле это трудно. Минуты с 75, наверное, судороги уже сводили, потому что «Динамо» контролировало игру, приходилось отрабатывать. Но мы терпели, для нас 2:2 – это положительный результат.

– Команда сейчас идет в каком-то безумном темпе, совершенно другое начало 2-го круга. Заглядываете ли вы мнениями, возможно, в коллективе – там уже еврокубки очень близко? В параллельном матче, например, «Верес» победил «Полесье» 5:1.

– В самом деле? Ничего себе.

– То есть, мы понимаем, что один из ваших потенциальных конкурентов на это место проиграл. Думаете сейчас об этом? Пытаетесь ли вы смотреть сегодня один матч, завтра другой, и так от поединка до поединка?

– Ну, смотрите. Хочу сказать просто, что команда объединилась вокруг тренера, наверное, и потому… Я считаю, что игра с Александрией не была проигрышной. Не хочу вспоминать тему пенальти, но хочу сказать, что хороший коллектив собрался.

Не хочу говорить, что мы смотрим уже в конец чемпионата, но мы идем от игры к игре. Сегодня было «Динамо» – мы настраивались на «Динамо». Тренер вселил в нас уверенность как минимум. Идем от игры к игре.