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Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 13:56 | Обновлено 12 марта 2025, 13:57
172
0

Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Трудно отойти от таких поражений»

Голкипер «Оболони» прокомментировал поражение от «Александрии»

12 марта 2025, 13:56 | Обновлено 12 марта 2025, 13:57
172
0
Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Трудно отойти от таких поражений»
ФК Оболонь. Назарий Федоривский

В матче 21-го тура УПЛ «Александрия» принимала «Оболонь». Игра закончилась победой хозяев со счетом 4:0. Впечатлениями о матче поделился голкипер «Оболони» Назарий Федоривский.

– Назарий, я понимаю, что матч получился сложным и результат очень неприятный. Но давай попробуем подвести некоторые выводы. Ты, со своей позиции на поле, наверное, лучше видел, что происходило и почему игра сложилась именно так.

– Считаю, что мы хорошо начали матч и до первого пропущенного мяча не давали Александрии разогнаться. К сожалению, результат говорит сам за себя, положительного мало. Но мы не будем сдаваться, у нас нет другого выхода. Футбол, как и жизнь, имеет светлые и темные полосы, и надеюсь, что эта темная полоса у нас скоро закончится.

– Насколько сказалось отсутствие Сергея Шищенко, пропускавшего игру из-за перебора желтых карточек?

– Считаю, что это было заметно. Даже реакция команды во втором тайме – после того как пообщались, мы немного переформатировались, начали создавать хорошие атаки. Возможно, Александрия уже немного расслабилась после трех забитых мячей, но второй тайм мы провели гораздо лучше.

– У тебя было несколько очень хороших сэйвов, особенно во втором тайме.

– Это моя работа. Надеюсь, что не придется больше пропускать столько мячей. Конечно, в этом чемпионате немного испортил себе статистику, но каждый день работаем, стараемся, и, думаю, в будущем будет лучше.

– Что Сергей Щищенко сказал команде после матча?

– Поддержал морально, потому что действительно трудно отойти от таких поражений. Сказал, что впереди у нас несколько выходных, за которые нужно забыть этот матч и настроиться на подготовку к Шахтеру.

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Назарий Федоривский Оболонь Киев Александрия - Оболонь Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Шищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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