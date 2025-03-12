ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка Ван Леувена. Металлист 1925 покинули 3 игрока

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил об уходе из расположения клубу трех футболистов. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, несколько игроков харьковского клуба проведут вторую часть сезона 2024/2025 гг. в других клубах на правах аренды.

Из команды ушли: полузащитник Игорь Когут, который продолжит карьеру в «Черноморце», нападающий Раймонд Овусу в австрийском клубе «Горн» и нападающий Алексей Сидоров в ковалевском «Колосе».

Ранее сообщалось, что умер екс-форвард Динамо, Днепра и харьковского Металлиста