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Украина. Первая лига
12 марта 2025, 13:19 | Обновлено 12 марта 2025, 13:26
558
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка Ван Леувена. Металлист 1925 покинули 3 игрока

Футболисты ушли в аренду

12 марта 2025, 13:19 | Обновлено 12 марта 2025, 13:26
558
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка Ван Леувена. Металлист 1925 покинули 3 игрока
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил об уходе из расположения клубу трех футболистов. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, несколько игроков харьковского клуба проведут вторую часть сезона 2024/2025 гг. в других клубах на правах аренды.

Из команды ушли: полузащитник Игорь Когут, который продолжит карьеру в «Черноморце», нападающий Раймонд Овусу в австрийском клубе «Горн» и нападающий Алексей Сидоров в ковалевском «Колосе».

Ранее сообщалось, что умер екс-форвард Динамо, Днепра и харьковского Металлиста

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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