АНЧЕЛОТТИ: «Я помню каждую игру против Атлетико, и все они были равными»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями под ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Эта игра позволяет нам продолжать мечтать о трофее. Этот год сложнее, но у нас осталась та же вера и желание сражаться до последнего матча. Я помню каждую игру против «Атлетико» и все они были равными. Кое-что мы выиграли, кое-что сыграли вничью и кое-что проиграли. Завтра все решат крошечные детали.

У меня более 11 игроков, которые могут выступить в этом матче. Ребята, которые не начинают со стартовых минут, а выходят со скамьи запасных, смогут внести свой вклад. Хорошо произведенная замена может иметь значение в такой игре. Цель – пробиться в четвертьфинал, кого бы мы ни выпустили в составе.

Я думаю, что Симеоне лучший футбольный менеджер. У нас обоих очень схожие представления о футболе. Я очень уважаю его как тренера, он фантастический, и у нас есть похожие футбольные идеи.

За победу отвечают игроки, и вы уже знаете, кто виноват в поражении. Все тренеры четко понимают это: единственное ответственное лицо – это тренер. Это ничего нового, мы это хорошо знаем. Я занимаю очень востребованную должность, это справедливо, учитывая, что я работаю на работе, которую люблю, поэтому это ответственность, которая с ней связана. Мотивация и давление будут облачными.

Вы можете увидеть, кто из игроков хорошо исполняет пенальти, когда мы тренируемся. Когда мы составляем список пенальтистов, мы учитываем, что видим на тренировках. Если кто-то более точный, уверенный, если смотрит на вратаря... Мы не учитываем ментальную сторону вещей, когда составляем список, но это очень важно», – сказал Анчелотти.

Матч «Атлетико» – «Реал» запланирован на среду, 12 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.