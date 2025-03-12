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  4. «Все может случиться». Эмери – перед матчем с Брюгге
Лига чемпионов
12 марта 2025, 11:05 |
111
1

«Все может случиться». Эмери – перед матчем с Брюгге

Испанский тренер дал несколько комментариев перед ответным матчем 1/8 финала

12 марта 2025, 11:05 |
111
1
«Все может случиться». Эмери – перед матчем с Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Испанский тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал несколько комментариев перед предстоящим ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге». Первый матч завершился победой «Астон Виллы» со счетом 3:1.

Ответный матч начнется 12 марта в 22:00 по киевскому времени.

«Ничего не меняется несмотря на преимущество в два мяча. Это футбол, здесь может случиться все, что угодно, и матч может измениться так быстро. В Брюгге мы выиграли за счет двух быстрых действий в конце. Мы готовы к тому, что нам понадобится дополнительное время и серия пенальти».

«Мы должны разделять каждое соревнование. В Лиге чемпионов перед нами стоит огромная задача – добиться чего-то как клуб и для болельщиков, чего-то для истории и для нас как профессионалов. Чтобы добиться этого, нужно думать, что все может случиться. Мы должны следовать той же идее, что и раньше. Результат – 3:1, но они могут забить, и у нас есть опыт, как против «Селтика», когда мы выигрывали 2:0, а через пять минут играли вничью».

«Футбол меняется, и я ценю разносторонних игроков, тех, кто может менять позиции и понимать разные тактики. Один из таких игроков в команде – Морган Роджерс, а также Джон Макгинн. Я подталкиваю других игроков к тому, чтобы они были разносторонними и адаптировались, если нам это понадобится».

Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» одолела «Брентфорд».

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Астон Вилла Брюгге Лига чемпионов Унаи Эмери пресс-конференция Морган Роджерс Джон Макгинн
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Брюгге непроста команда, але думаю Астон Вілла таку перевагу, та ще й вдома, не втратить
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