«Все может случиться». Эмери – перед матчем с Брюгге

Испанский тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал несколько комментариев перед предстоящим ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге». Первый матч завершился победой «Астон Виллы» со счетом 3:1.

Ответный матч начнется 12 марта в 22:00 по киевскому времени.

«Ничего не меняется несмотря на преимущество в два мяча. Это футбол, здесь может случиться все, что угодно, и матч может измениться так быстро. В Брюгге мы выиграли за счет двух быстрых действий в конце. Мы готовы к тому, что нам понадобится дополнительное время и серия пенальти».

«Мы должны разделять каждое соревнование. В Лиге чемпионов перед нами стоит огромная задача – добиться чего-то как клуб и для болельщиков, чего-то для истории и для нас как профессионалов. Чтобы добиться этого, нужно думать, что все может случиться. Мы должны следовать той же идее, что и раньше. Результат – 3:1, но они могут забить, и у нас есть опыт, как против «Селтика», когда мы выигрывали 2:0, а через пять минут играли вничью».

«Футбол меняется, и я ценю разносторонних игроков, тех, кто может менять позиции и понимать разные тактики. Один из таких игроков в команде – Морган Роджерс, а также Джон Макгинн. Я подталкиваю других игроков к тому, чтобы они были разносторонними и адаптировались, если нам это понадобится».

Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» одолела «Брентфорд».