«Они не привыкли». Симеоне – перед матчем с Реалом

Аргентинский тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал несколько комментариев перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала».

Второй матч начнется 12 марта в 22:00 по киевскому времени.

«Я верю в игроков, я уверен в составе, я понимаю, какое сердце у моих игроков, мы собираемся продолжить выступление в Лиге чемпионов, потому что это наша конечная цель».

«Есть молодые игроки – Джулиано (прим. – Симеоне), Самуэль Лино, Родриго Рикельме, Пабло Барриос. Они не привыкли к таким матчам. Это часть процесса роста и совершенствования, когда приходится сталкиваться с такими играми. Любой игрок в мире хотел бы сыграть в них. Но, как говорится, надо играть. Всегда есть давление, которое человек сам на себя оказывает, но это всего лишь одна игра».

«Особенность команды соперника, в которой так много вертикальных игроков, – это их игра. Она больше живет за счет скорости, чем за счет объединения. Мы же более коллективны, умеем владеть мячом и переключаться между более высоким и более низким темпом».

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Реала» может пропустить матч с «Атлетико».