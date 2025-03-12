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  4. «Они не привыкли». Симеоне – перед матчем с Реалом
Лига чемпионов
12 марта 2025, 10:38 |
422
0

«Они не привыкли». Симеоне – перед матчем с Реалом

Аргентинский тренер дал несколько комментариев перед ответным матчем 1/8 финала

12 марта 2025, 10:38 |
422
0
«Они не привыкли». Симеоне – перед матчем с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Аргентинский тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал несколько комментариев перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала».

Второй матч начнется 12 марта в 22:00 по киевскому времени.

«Я верю в игроков, я уверен в составе, я понимаю, какое сердце у моих игроков, мы собираемся продолжить выступление в Лиге чемпионов, потому что это наша конечная цель».

«Есть молодые игроки – Джулиано (прим. – Симеоне), Самуэль Лино, Родриго Рикельме, Пабло Барриос. Они не привыкли к таким матчам. Это часть процесса роста и совершенствования, когда приходится сталкиваться с такими играми. Любой игрок в мире хотел бы сыграть в них. Но, как говорится, надо играть. Всегда есть давление, которое человек сам на себя оказывает, но это всего лишь одна игра».

«Особенность команды соперника, в которой так много вертикальных игроков, – это их игра. Она больше живет за счет скорости, чем за счет объединения. Мы же более коллективны, умеем владеть мячом и переключаться между более высоким и более низким темпом».

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Реала» может пропустить матч с «Атлетико».

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Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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