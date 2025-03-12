Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил сотрудничество с украинским полузащитником
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 09:56 |
469
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил сотрудничество с украинским полузащитником

Владислав Семотюк получил статус свободного агента

12 марта 2025, 09:56 |
469
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил сотрудничество с украинским полузащитником
ФК Кривбасс. Владислав Семотюк

Украинский полузащитник Владислав Семотюк оставил расположение криворожского «Кривбасса». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и футболист решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Семотюк присоединился к «Кривбассу» в июле 2022 года. За два с половиной года успел сыграть за красно-белых 10 официальных матчей, все – в УПЛ: 202223 – 6 игр, 202324 – 4. Последний выходил на поле в красно-белой футболке 20 октября 2023 года в победном выездном матче 5

Зимой 2024 года перешел на правах аренды в «Минуй», где сыграл 15 поединков. Летом того же года был арендован «Рухом» – 4 матча.

Ранее сообщалось, что Владислав Семотюк может продолжить свою карьеру в первой Лиге Украины.

По теме:
Мороз рассказал о разговоре с Лобановским, вспомнив слова Блохина
БАРТУЛОВИЧ: «По моему мнению, мы заслуживали победить Динамо»
«Пусть на поле не выходит». В Оболони рассказали о разгроме от Александрии
Владислав Семотюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»
Футбол | 11 марта 2025, 20:27 39
Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»
Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»

Команда не сумела обыграть Карпаты

Реал нашел преемника Кросса. Готовы обменять его на звездного хавбека
Футбол | 12 марта 2025, 08:21 0
Реал нашел преемника Кросса. Готовы обменять его на звездного хавбека
Реал нашел преемника Кросса. Готовы обменять его на звездного хавбека

Жоау Невеш может покинуть «ПСЖ»

Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Футбол | 11.03.2025, 16:13
Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 12.03.2025, 06:47
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
Футбол | 12.03.2025, 07:38
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
10.03.2025, 22:49 150
Футбол
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
10.03.2025, 18:45 64
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
11.03.2025, 08:58 2
Бокс
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
10.03.2025, 23:58 2
Футбол
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 6
Бокс
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
10.03.2025, 11:25
Футбол
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
11.03.2025, 08:17 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем