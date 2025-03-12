ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил сотрудничество с украинским полузащитником

Украинский полузащитник Владислав Семотюк оставил расположение криворожского «Кривбасса». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и футболист решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Семотюк присоединился к «Кривбассу» в июле 2022 года. За два с половиной года успел сыграть за красно-белых 10 официальных матчей, все – в УПЛ: 202223 – 6 игр, 202324 – 4. Последний выходил на поле в красно-белой футболке 20 октября 2023 года в победном выездном матче 5

Зимой 2024 года перешел на правах аренды в «Минуй», где сыграл 15 поединков. Летом того же года был арендован «Рухом» – 4 матча.

Ранее сообщалось, что Владислав Семотюк может продолжить свою карьеру в первой Лиге Украины.