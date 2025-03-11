Рафинья приблизился к Месси по количеству голевых действий в кампании ЛЧ
Бразилец стал вторым игроком в истории клуба по результативным действиям в одном сезоне еврокубка
Нападающий «Барселоны» Рафинья в игре против «Бенфики» отметился двумя забитыми мячами и ассистом, став вторым игроком в истории клуба по количеству результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов (10 матчей, 11 голов, 5 ассистов).
11 марта состоялся второй поединок 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Бенфикой». Игра завершилась победой «каталонцев» со счетом 3:1.
Больше голевых действий в одном розыгрыше Лиги чемпионов среди игроков «блауграны» совершил лишь Лионель Месси в сезоне 2011/12 (11 матчей, 14 голов, 5 ассистов).
«Каталонцы» по итогам двух встреч (4:1) вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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