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Лига чемпионов
11 марта 2025, 23:07 |
283
0

Рафинья приблизился к Месси по количеству голевых действий в кампании ЛЧ

Бразилец стал вторым игроком в истории клуба по результативным действиям в одном сезоне еврокубка

11 марта 2025, 23:07 |
283
0
Рафинья приблизился к Месси по количеству голевых действий в кампании ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Нападающий «Барселоны» Рафинья в игре против «Бенфики» отметился двумя забитыми мячами и ассистом, став вторым игроком в истории клуба по количеству результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов (10 матчей, 11 голов, 5 ассистов).

11 марта состоялся второй поединок 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Бенфикой». Игра завершилась победой «каталонцев» со счетом 3:1.

Больше голевых действий в одном розыгрыше Лиги чемпионов среди игроков «блауграны» совершил лишь Лионель Месси в сезоне 2011/12 (11 матчей, 14 голов, 5 ассистов).

«Каталонцы» по итогам двух встреч (4:1) вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Барселона Бенфика статистика Лига чемпионов Рафинья Диас Барселона - Бенфика Лионель Месси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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