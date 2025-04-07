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  4. Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Испания
07 апреля 2025, 00:04 |
748
2

Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность

Бразилец включил в свой рейтинг легенд футбола

07 апреля 2025, 00:04 |
748
2
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный бразильский голеадор Роналдо составил рейтинг из восьми лучших футболистов истории футбола.

«Лучшие футболисты в истории? Диего Марадона, Лионель Месси, Йохан Кройф, Франц Бекенбауэр, Пеле, Марко ван Бастен, Роналдиньо. И себя я тоже включу сюда. Но людей из этого списка нельзя сравнивать и отдавать кому-то конкретное место», – сказал Роналдо.

Отметим, что легендарный бразилец пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду в свой список не включил.

Ранее Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны.

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Диего Марадона Лионель Месси Йохан Кройф Франц Беккенбауэр Пеле Марко ван Бастен Роналдиньо Роналдо
Дмитрий Олейник Источник: The Guardian
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Комментарии 2
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Serhii P.
Ну, Кріштіано точно в ТОП-3 входить, не те, що в ТОП-8. Тому рейтинг дуже суб"єктивний. Напевно, щоб не плутали Роналдо з Роналду ))
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Saar
З цих, кого він перерахував, мені подобається тільки Роналдіньо.
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