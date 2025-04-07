Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Бразилец включил в свой рейтинг легенд футбола
Легендарный бразильский голеадор Роналдо составил рейтинг из восьми лучших футболистов истории футбола.
«Лучшие футболисты в истории? Диего Марадона, Лионель Месси, Йохан Кройф, Франц Бекенбауэр, Пеле, Марко ван Бастен, Роналдиньо. И себя я тоже включу сюда. Но людей из этого списка нельзя сравнивать и отдавать кому-то конкретное место», – сказал Роналдо.
Отметим, что легендарный бразилец пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду в свой список не включил.
Ранее Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны.
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