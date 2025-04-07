Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность

Легендарный бразильский голеадор Роналдо составил рейтинг из восьми лучших футболистов истории футбола.

«Лучшие футболисты в истории? Диего Марадона, Лионель Месси, Йохан Кройф, Франц Бекенбауэр, Пеле, Марко ван Бастен, Роналдиньо. И себя я тоже включу сюда. Но людей из этого списка нельзя сравнивать и отдавать кому-то конкретное место», – сказал Роналдо.

Отметим, что легендарный бразилец пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду в свой список не включил.

Ранее Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны.