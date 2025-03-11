Рафинья – второй бразилец в истории по голевым действиям в одном сезоне ЛЧ

Лидер «Барселоны» Рафинья в поединке против «Бенфики» отметился дублем и ассистом, став вторым бразильцем в истории по количеству результативных действий в одном розыгрыше Лиги чемпионов (16: 11 Г + 5 А).

11 марта состоялась вторая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Барселона» и «Бенфика». Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Больше голевых действий в одной кампании еврокубка среди бразильских игроков оформлял только Роберто Фирмино в сезоне 2017/18 (17: 10 Г + 7 А).

По итогам двух встреч (4:1) команда Ханси Флика выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов.