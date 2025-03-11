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  4. Рафинья – второй бразилец в истории по голевым действиям в одном сезоне ЛЧ
Лига чемпионов
11 марта 2025, 22:35 |
456
0

Рафинья – второй бразилец в истории по голевым действиям в одном сезоне ЛЧ

Выше в списке расположился только Фирмино

11 марта 2025, 22:35 |
456
0
Рафинья – второй бразилец в истории по голевым действиям в одном сезоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Лидер «Барселоны» Рафинья в поединке против «Бенфики» отметился дублем и ассистом, став вторым бразильцем в истории по количеству результативных действий в одном розыгрыше Лиги чемпионов (16: 11 Г + 5 А).

11 марта состоялась вторая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Барселона» и «Бенфика». Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Больше голевых действий в одной кампании еврокубка среди бразильских игроков оформлял только Роберто Фирмино в сезоне 2017/18 (17: 10 Г + 7 А).

По итогам двух встреч (4:1) команда Ханси Флика выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Барселона Бенфика статистика Лига чемпионов Барселона - Бенфика Рафинья Диас Роберто Фирмино
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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