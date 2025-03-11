ВИДЕО. Комментарии Симеоне и Анчелотти перед матчем Атлетико – Реал

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти дали несколько комментариев перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча звершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала».

Вот основные тезисы:

Диего Симеоне:

«В футболе бывают разные сценарии, энергия игры меняется. Я уверен, что нас ждут очень сложные моменты в обороне, которые нам нужно пережить, а также думать о том, как нам создать свои шансы. Ключевую роль в предстоящем матче сыграют свежесть и ясность мышления, а также качество наших игроков».

«Конечно у соперника есть преимущество, но нам нужен гол, чтобы остаться в игре».

«Я верю в своих игроков и я верю в их характер, у меня нет сомнений в том, что игроки хотят пройти дальше».

Карло Анчелотти:

«Мы в хорошей форме, мы мотивированы, мотивированы как всегда. Нас ожидает сложный матч, но мы уверены в своих силах».

«Не могу сказать, что этот тот матч, который даст нам мечтать о победе в Лиге чемпионов».

«У нас есть уверенность, я уже сказал об этом»

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса.