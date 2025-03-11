Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Комментарии Симеоне и Анчелотти перед матчем Атлетико – Реал
Испания
11 марта 2025, 23:02 | Обновлено 11 марта 2025, 23:04
80
0

ВИДЕО. Комментарии Симеоне и Анчелотти перед матчем Атлетико – Реал

Главные тренеры мадридских грандов дали несколько комментариев перед ответным матчем Лиги чемпионов

11 марта 2025, 23:02 | Обновлено 11 марта 2025, 23:04
80
0
ВИДЕО. Комментарии Симеоне и Анчелотти перед матчем Атлетико – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне и Карло Анчелотти

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти дали несколько комментариев перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча звершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала».

Вот основные тезисы:

Диего Симеоне:

  • «В футболе бывают разные сценарии, энергия игры меняется. Я уверен, что нас ждут очень сложные моменты в обороне, которые нам нужно пережить, а также думать о том, как нам создать свои шансы. Ключевую роль в предстоящем матче сыграют свежесть и ясность мышления, а также качество наших игроков».
  • «Конечно у соперника есть преимущество, но нам нужен гол, чтобы остаться в игре».
  • «Я верю в своих игроков и я верю в их характер, у меня нет сомнений в том, что игроки хотят пройти дальше».

Карло Анчелотти:

  • «Мы в хорошей форме, мы мотивированы, мотивированы как всегда. Нас ожидает сложный матч, но мы уверены в своих силах».
  • «Не могу сказать, что этот тот матч, который даст нам мечтать о победе в Лиге чемпионов».
  • «У нас есть уверенность, я уже сказал об этом»

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса.

По теме:
Салах сравнялся с легендой Ливерпуля по количеству матчей за клуб в ЛЧ
90 минут не хватило. Ливерпуль и ПСЖ сыграют овертаймы в Лиге чемпионов
Неррадзури в 1/4 финала. Интер дома одолел Фейеноорд
Лига чемпионов Карло Анчелотти Диего Симеоне Атлетико Мадрид Реал Мадрид Атлетико - Реал Мадрид пресс-конференция
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионка Australian Open 2025 с трудом одержала 14-ю победу подряд
Теннис | 10 марта 2025, 23:58 0
Чемпионка Australian Open 2025 с трудом одержала 14-ю победу подряд
Чемпионка Australian Open 2025 с трудом одержала 14-ю победу подряд

Мэдисон Киз одолела Элизе Мертенс и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс

Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 марта 2025, 16:00 36
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Центральный матч тура

«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
Футбол | 11.03.2025, 07:48
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало хавбека в Александрию
Футбол | 11.03.2025, 23:31
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало хавбека в Александрию
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало хавбека в Александрию
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Бокс | 11.03.2025, 00:38
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
10.03.2025, 00:59 5
Другие виды
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
10.03.2025, 01:18 7
Бокс
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
10.03.2025, 22:49 150
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
11.03.2025, 08:58 2
Бокс
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 16
Футбол
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
10.03.2025, 09:57 8
Футбол
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
10.03.2025, 07:54 7
Бокс
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
10.03.2025, 08:24 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем