Ямал повторил рекорд по количеству сыгранных матчей в плей-офф ЛЧ до 18 лет

Виндёркинд «Барселоны» Ламин Ямал сыграл шестой поединок в плей-офф Лиги чемпионов и повторил рекорд Юлиана Дракслера по количеству матчей на этой стадии до 18 лет (6).

11 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала ЛЧ между командами «Барселона» и «Бенфика». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Ямал отметился забитым мячом и результативной передачей.

В текущей еврокубковой кампании Ламин провел 9 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. «Каталонцы» по итогам двух встреч (4:1) выходят в 1/4 финала Лиги чемпионов.