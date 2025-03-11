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  4. Ямал повторил рекорд по количеству сыгранных матчей в плей-офф ЛЧ до 18 лет
Лига чемпионов
11 марта 2025, 21:43 |
429
0

Ямал повторил рекорд по количеству сыгранных матчей в плей-офф ЛЧ до 18 лет

Ламин отметился двумя результативными действиями во встрече против «Бенфики»

11 марта 2025, 21:43 |
429
0
Ямал повторил рекорд по количеству сыгранных матчей в плей-офф ЛЧ до 18 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Виндёркинд «Барселоны» Ламин Ямал сыграл шестой поединок в плей-офф Лиги чемпионов и повторил рекорд Юлиана Дракслера по количеству матчей на этой стадии до 18 лет (6).

11 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала ЛЧ между командами «Барселона» и «Бенфика». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Ямал отметился забитым мячом и результативной передачей.

В текущей еврокубковой кампании Ламин провел 9 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. «Каталонцы» по итогам двух встреч (4:1) выходят в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Барселона Бенфика статистика Лига чемпионов Барселона - Бенфика Ламин Ямал Юлиан Дракслер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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