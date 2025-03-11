ПОНОМАРЕНКО: «Динамо сможет исправить ситуацию и стать чемпионом»

Нападающий Динамо Матвей Пономаренко, автор второго забитого мяча в ворота луганской «Зари» поделился впечатлениями от домашней игры 21-го тура УПЛ (2:2).

– Ожидали ли, что «Заря» создаст столько трудностей, учитывая, что у соперника были кадровые проблемы?

– Да, ожидали, ведь все команды настраиваются по-особому, хотят отобрать у нас очки. Динамо стремится стать чемпионом, и легких матчей у нас не бывает. Неприятно терять очки. У меня получилось забить, но жаль, что этот гол не принес команде победу. Нужно проанализировать эту игру и не допускать таких ошибок в предстоящих матчах.

– В начале первого тайма за 9 минут были забиты три мяча, какая у вас была на это реакция?

– Мы не ожидали, что пропустим уже на второй минуте, но сразу сравняли счет – 1:1. Было безумное начало матча, но нам нужно было побеждать.

– Такое редко случается, что едва ли не каждая атака завершается взятием ворот?

– В начале матча – да, такое редко случается в футболе, особенно в Украине.

– Когда вы забивали, вам ассистировал Кабаев, можно ли сказать, что замены хорошо сработали?

– Да. Наверное, тренер почувствовал, что нужно делать, кого следует менять – мы вышли и забили, но, к сожалению, этого мало.

– Недавно «Динамо» сыграло вничью с «Ворсклой», теперь с «Зарей» – это повлияло на настроение внутри команды?

– Так настроение не очень хорошее. Но у нас есть все, чтобы исправить ситуацию и стать чемпионами этого года.