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Лига чемпионов
11 марта 2025, 21:03 | Обновлено 11 марта 2025, 21:09
591
0

Битва в Лиге чемпионов. Ливерпуль и ПСЖ обнародовали стартовые составы

Арне Слот и Луис Энрике подготовили команды к новой дуэли

11 марта 2025, 21:03 | Обновлено 11 марта 2025, 21:09
591
0
Битва в Лиге чемпионов. Ливерпуль и ПСЖ обнародовали стартовые составы

11 марта в 22:00 в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» будет принимать французский клуб ПСЖ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее в Париже на арене «Парк де Пренс» завершился победой английского клуба (1:0).

Коучи Арне Слот и Луис Энрике подготовили команды к новой дуэли.

Битва в Лиге чемпионов. Ливерпуль и ПСЖ обнародовали стартовые составы

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Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов Ливерпуль - ПСЖ Арне Слот Луис Энрике стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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