Лига чемпионов11 марта 2025, 21:03 | Обновлено 11 марта 2025, 21:09
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Битва в Лиге чемпионов. Ливерпуль и ПСЖ обнародовали стартовые составы
Арне Слот и Луис Энрике подготовили команды к новой дуэли
11 марта 2025, 21:03 | Обновлено 11 марта 2025, 21:09
591
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11 марта в 22:00 в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» будет принимать французский клуб ПСЖ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч неделей ранее в Париже на арене «Парк де Пренс» завершился победой английского клуба (1:0).
Коучи Арне Слот и Луис Энрике подготовили команды к новой дуэли.
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Битва в Лиге чемпионов. Ливерпуль и ПСЖ обнародовали стартовые составы
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