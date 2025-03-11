11 марта в 22:00 в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» будет принимать французский клуб ПСЖ.

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Первый матч неделей ранее в Париже на арене «Парк де Пренс» завершился победой английского клуба (1:0).

Коучи Арне Слот и Луис Энрике подготовили команды к новой дуэли.

Битва в Лиге чемпионов. Ливерпуль и ПСЖ обнародовали стартовые составы