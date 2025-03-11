Полузащитник Кривбасса вызван в сборную Венесуэлы

23-летний венесуэльский форвард криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса получил вызов в национальную сборную.

Венесуэла проведет матчи отбора к чемпионату мира 2026 года против Эквадора и Перу.

Новичок «Кривбасса» уже дебютировал за сборную 18 января 2025 года в товарищеском матче против США (1:3).

Теперь у форварда может быть дебют в официальных матчах.

За «Кривбасс» Мендоса провел один поединок и забил гол в ворота донецкого «Шахтера» (1:1).

«Кривбасс» зимой официально объявил о подписании венесуэльского вингера «Депортиво Тачиры» Глейкера Мендосы.