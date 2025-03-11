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  4. Полузащитник Кривбасса вызван в сборную Венесуэлы
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 14:39 |
91
0

Полузащитник Кривбасса вызван в сборную Венесуэлы

Глейкер Мендоса готов помочь команде выйти на чемпионат мира

11 марта 2025, 14:39 |
91
0
Полузащитник Кривбасса вызван в сборную Венесуэлы
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

23-летний венесуэльский форвард криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса получил вызов в национальную сборную.

Венесуэла проведет матчи отбора к чемпионату мира 2026 года против Эквадора и Перу.

Новичок «Кривбасса» уже дебютировал за сборную 18 января 2025 года в товарищеском матче против США (1:3).

Теперь у форварда может быть дебют в официальных матчах.

За «Кривбасс» Мендоса провел один поединок и забил гол в ворота донецкого «Шахтера» (1:1).

«Кривбасс» зимой официально объявил о подписании венесуэльского вингера «Депортиво Тачиры» Глейкера Мендосы.

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Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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