Полузащитник Кривбасса вызван в сборную Венесуэлы
Глейкер Мендоса готов помочь команде выйти на чемпионат мира
23-летний венесуэльский форвард криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса получил вызов в национальную сборную.
Венесуэла проведет матчи отбора к чемпионату мира 2026 года против Эквадора и Перу.
Новичок «Кривбасса» уже дебютировал за сборную 18 января 2025 года в товарищеском матче против США (1:3).
Теперь у форварда может быть дебют в официальных матчах.
За «Кривбасс» Мендоса провел один поединок и забил гол в ворота донецкого «Шахтера» (1:1).
«Кривбасс» зимой официально объявил о подписании венесуэльского вингера «Депортиво Тачиры» Глейкера Мендосы.
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