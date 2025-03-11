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  4. Руслан КОСТЫШИН: «Здесь собран очень хороший состав»
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 13:51 |
512
1

Руслан КОСТЫШИН: «Здесь собран очень хороший состав»

Тренер рассказал о своем возвращении в «Колос»

11 марта 2025, 13:51 |
512
1
Руслан КОСТЫШИН: «Здесь собран очень хороший состав»
ФК Колос. Руслан Костишин

После отставки Александра Поздеева и всего тренерского штаба, исполняющим обязанности главного тренера «Колоса» назначен Руслан Костишин, который ранее уже работал в клубе. Специалист рассказал о положении дел в команде.

– Наутро после поражения от Александрии и информации об отставке штаба Поздеева, я позвонил вице-президенту Колоса, чтобы спросить, что вообще происходит. Он в тот момент находился в связи с президентом клуба Андреем Засухой и объединил эти вызовы. Андрей Анатольевич сказал: «Чтобы завтра был!». Я ответил: «Понял!». Это весь разговор.

– Кто будет работать в вашем штабе?

– Кроме Олега Шелаева остается Вячеслав Кернозенко, отлично выполнявший работу тренера вратарей. Дальше будем смотреть.

– По сравнению с предыдущим периодом в команде осталось мало игроков. Нужно ли вам время на знакомство с коллективом?

– Время на знакомство с коллективом нужно, но всех этих футболистов я знаю. Во-первых, все они очень хорошего качества, все лидировали и в других командах. Здесь собран очень хороший состав. Пока не знаю, почему не удается построить крепкую команду. Надо разбираться.

– Вас представили в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Что нужно, чтобы эта приставка «и.о.» исчезла?

– Вообще не смотрел на это. Перед командой представили как ваш главный тренер. А как оно записано меня не волнует. Главное, чтобы команда вышла на более высокий уровень и поднялась в турнирной таблице. Дальше жизнь покажет.

– Какая первоочередная задача стоит перед вашим тренерским штабом?

– Вы видите на каком месте команде. Понятно, что она не должна быть там при наличии таких игроков и при таком отношении руководства клуба и, в частности, президента. Есть все условия. Если я говорил, что команда обгоняет клуб в плане результатов, то сейчас все наоборот.

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Руслан Костышин Андрей Засуха Колос Ковалевка Олег Шелаев Вячеслав Кернозенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Сергей Турчак Источник: УПЛ-ТВ
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