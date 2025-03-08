Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОЗДЕЕВ: «Найдется много людей, которые знают, как нужно сделать лучше»
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 15:12 | Обновлено 08 марта 2025, 15:18
394
0

ПОЗДЕЕВ: «Найдется много людей, которые знают, как нужно сделать лучше»

Бывший тренер «Колоса» рассказал о работе в клубе и взаимоотношениях с футболистами

08 марта 2025, 15:12 | Обновлено 08 марта 2025, 15:18
394
0
ПОЗДЕЕВ: «Найдется много людей, которые знают, как нужно сделать лучше»
ФК Колос. Александр Поздеев

После поражения в матче против Александрии 0:1 президент «Колоса» Андрей Засуха уволил весь тренерский штаб во главе с наставником команды Александром Поздеевым. Бывший главный тренер рассказал об отношениях с игроками и конфликтах в клубе.

«Действительно ли Харатин бунт поднимал? Я не знаю, может, агенты что-то… «Колос» – это «поддельное место» для агентов. Все хотят сюда попасть и быть здесь у дел. Когда результаты не так, как хотелось бы, то агенты начинают расшатывать лодку, кого-то предлагать. Это нормальный процесс в футбольных кругах. А тренер – это такая профессия, что если у тебя что-то идет не так, найдется много людей, которые знают, как нужно сделать лучше.

Навязывали ли футболистов, которых нужно ставить? Кого брать и кого ставить – в этом отношении ничего такого не было.

Причина конфликта с Харатиным? Спросите лучше у него. У Харатина были какие-то свои мысли. Эта история уже давно скончалась. Были маленькие недоразумения, которые уже неактуальны.

Пожму ли руку Харатину при встрече? Я нормально отношусь ко всем людям. Конечно, пожму. У меня нет никаких проблем».

По теме:
Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити
Ингулец – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ротань назвал игрока Александрии, который должен быть в сборной Украины
Александр Поздеев Колос Ковалевка отставка Андрей Засуха Игорь Харатин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Сергей Турчак Источник: Трибуна
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Бокс | 08 марта 2025, 07:45 1
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али

Джордж высоко оценил Майка Тайсона

Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Бокс | 07 марта 2025, 20:50 1
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты

Камбосос разочарован тем, что показывает Дэвис

Хави рассказал, готов ли после Барселоны работать в Ла Лиге
Футбол | 08.03.2025, 16:13
Хави рассказал, готов ли после Барселоны работать в Ла Лиге
Хави рассказал, готов ли после Барселоны работать в Ла Лиге
Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик
Футбол | 07.03.2025, 18:11
Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик
Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик
ЛНЗ подписал вингера Сандерленда, игравшего на ЧМ-2022
Футбол | 08.03.2025, 10:48
ЛНЗ подписал вингера Сандерленда, игравшего на ЧМ-2022
ЛНЗ подписал вингера Сандерленда, игравшего на ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «О чем он вообще думал, когда принял такое решение в бою?»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «О чем он вообще думал, когда принял такое решение в бою?»
07.03.2025, 04:22
Бокс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
06.03.2025, 20:08 2
Футбол
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
06.03.2025, 16:56 10
Футбол
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 132
Футбол
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
07.03.2025, 02:32
Бокс
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
07.03.2025, 07:47 5
Футбол
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
06.03.2025, 20:15 279
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем