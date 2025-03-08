ПОЗДЕЕВ: «Найдется много людей, которые знают, как нужно сделать лучше»

После поражения в матче против Александрии 0:1 президент «Колоса» Андрей Засуха уволил весь тренерский штаб во главе с наставником команды Александром Поздеевым. Бывший главный тренер рассказал об отношениях с игроками и конфликтах в клубе.

«Действительно ли Харатин бунт поднимал? Я не знаю, может, агенты что-то… «Колос» – это «поддельное место» для агентов. Все хотят сюда попасть и быть здесь у дел. Когда результаты не так, как хотелось бы, то агенты начинают расшатывать лодку, кого-то предлагать. Это нормальный процесс в футбольных кругах. А тренер – это такая профессия, что если у тебя что-то идет не так, найдется много людей, которые знают, как нужно сделать лучше.

Навязывали ли футболистов, которых нужно ставить? Кого брать и кого ставить – в этом отношении ничего такого не было.

Причина конфликта с Харатиным? Спросите лучше у него. У Харатина были какие-то свои мысли. Эта история уже давно скончалась. Были маленькие недоразумения, которые уже неактуальны.

Пожму ли руку Харатину при встрече? Я нормально отношусь ко всем людям. Конечно, пожму. У меня нет никаких проблем».