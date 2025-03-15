Англия15 марта 2025, 01:35 |
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Гвардиола хочет перехватить игрока, на которого нацелился Реал
Пеп запросил трансфер Адама Уортона
15 марта 2025, 01:35 |
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«Манчестер Сити» хочет усилить полузащиту в следующее трансферное окно.
По информации испанских СМИ, наставник «горожан» Пеп Гвардиола запросил у руководства клуба подписать летом талантливого английского хавбека «Кристал Пэлас» Адама Уортона, для усиления глубины состава.
На Уортона также претендует мадридский «Реал» и ряд других топовых команд АПЛ.
В этом сезоне Адам Уортон на клубном уровне провел за «Кристал Пэлас» 17 матчей. Ранее звезда «Реала» Джуд Беллингем порекомендовал клубу подписать Уортона.
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