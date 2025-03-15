Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола хочет перехватить игрока, на которого нацелился Реал
Англия
15 марта 2025, 01:35 |
91
0

Гвардиола хочет перехватить игрока, на которого нацелился Реал

Пеп запросил трансфер Адама Уортона

15 марта 2025, 01:35 |
91
0
Гвардиола хочет перехватить игрока, на которого нацелился Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

«Манчестер Сити» хочет усилить полузащиту в следующее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, наставник «горожан» Пеп Гвардиола запросил у руководства клуба подписать летом талантливого английского хавбека «Кристал Пэлас» Адама Уортона, для усиления глубины состава.

На Уортона также претендует мадридский «Реал» и ряд других топовых команд АПЛ.

В этом сезоне Адам Уортон на клубном уровне провел за «Кристал Пэлас» 17 матчей. Ранее звезда «Реала» Джуд Беллингем порекомендовал клубу подписать Уортона.

По теме:
ВИДЕО. 2 года назад. Как Холанд оформил пента-трик в Лиге чемпионов
«Матч окончен». Анчелотти высказался о скандальном пенальти в ЛЧ
Рафинья запросил «золотой контракт» у Барселоны. Им интересуется Ман Сити
трансферы Кристал Пэлас Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Джуд Беллингем Пеп Гвардиола Манчестер Сити
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Футбол | 14 марта 2025, 11:36 3
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко

Александр может как покинуть клуб, так и остаться

Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15 марта 2025, 02:23 0
Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 марта в 19:30 по Киеву

Реванш за Евро. Шевченко назвал, с кем Украина должна сыграть на ЧМ-2026
Футбол | 14.03.2025, 18:40
Реванш за Евро. Шевченко назвал, с кем Украина должна сыграть на ЧМ-2026
Реванш за Евро. Шевченко назвал, с кем Украина должна сыграть на ЧМ-2026
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Бокс | 14.03.2025, 08:34
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2025, 07:01
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
13.03.2025, 16:52 7
Футбол
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 1
Футбол
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
13.03.2025, 01:31 17
Футбол
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 48
Теннис
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
13.03.2025, 08:59 1
Бокс
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
13.03.2025, 11:33 1
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
13.03.2025, 19:40 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем