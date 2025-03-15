Гвардиола хочет перехватить игрока, на которого нацелился Реал

«Манчестер Сити» хочет усилить полузащиту в следующее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, наставник «горожан» Пеп Гвардиола запросил у руководства клуба подписать летом талантливого английского хавбека «Кристал Пэлас» Адама Уортона, для усиления глубины состава.

На Уортона также претендует мадридский «Реал» и ряд других топовых команд АПЛ.

В этом сезоне Адам Уортон на клубном уровне провел за «Кристал Пэлас» 17 матчей. Ранее звезда «Реала» Джуд Беллингем порекомендовал клубу подписать Уортона.