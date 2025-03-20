Коул Палмер выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Английский футболист настроен продолжить выступления за «Челси»
Известный английский вингер «Челси» Коул Палмер принял решение относительно своего будущего.
По информации портала Football Insider, любые разговоры о том, что Палмер настроен покинуть «Челси» уже этим летом являются преждевременными. Палмер полностью сосредоточен на выступлениях за лондонский клуб и не думает об уходе. Футболист убежден, что в следующем сезоне будет играть именно за «Челси».
В этом сезоне на клубном уровне Палмер провел 32 матчей, забил 14 голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Палмером интересуется «МЮ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал»
Гарантированные ₴150 и шанс побороться за главный приз!