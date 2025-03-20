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  4. Коул Палмер выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Англия
20 марта 2025, 03:50 |
87
0

Коул Палмер выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне

Английский футболист настроен продолжить выступления за «Челси»

20 марта 2025, 03:50 |
87
0
Коул Палмер выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Известный английский вингер «Челси» Коул Палмер принял решение относительно своего будущего.

По информации портала Football Insider, любые разговоры о том, что Палмер настроен покинуть «Челси» уже этим летом являются преждевременными. Палмер полностью сосредоточен на выступлениях за лондонский клуб и не думает об уходе. Футболист убежден, что в следующем сезоне будет играть именно за «Челси».

В этом сезоне на клубном уровне Палмер провел 32 матчей, забил 14 голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Палмером интересуется «МЮ».

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Коул Палмер Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Football Insider
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