Коул Палмер выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне

Известный английский вингер «Челси» Коул Палмер принял решение относительно своего будущего.

По информации портала Football Insider, любые разговоры о том, что Палмер настроен покинуть «Челси» уже этим летом являются преждевременными. Палмер полностью сосредоточен на выступлениях за лондонский клуб и не думает об уходе. Футболист убежден, что в следующем сезоне будет играть именно за «Челси».

В этом сезоне на клубном уровне Палмер провел 32 матчей, забил 14 голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Палмером интересуется «МЮ».