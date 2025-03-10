Суле забил самый быстрый гол Ромы в Серии А с сезона 2004/05

Нападающий «Ромы» Матиас Суле отметился забитым мячом в матче против «Эмполи», который стал самым быстрым голом клуба в Серии А с сезона 2004/05 (22 секунды).

9 марта состоялся поединок 28-го тура итальянского чемпионата между «Эмполи» и «Ромой». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Ранее рекорд принадлежал Франческо Тотти, который 21 января 2012 года забил в ворота «Чезены» на 30-й секунде игры.

В нынешней кампании Серии А Суле сыграл 17 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Римляне находятся на седьмом месте в таблице чемпионата (13 побед, 7 ничьих, 8 поражений).