Суле забил самый быстрый гол Ромы в Серии А с сезона 2004/05
Произошло это в матче против «Эмполи»
Нападающий «Ромы» Матиас Суле отметился забитым мячом в матче против «Эмполи», который стал самым быстрым голом клуба в Серии А с сезона 2004/05 (22 секунды).
9 марта состоялся поединок 28-го тура итальянского чемпионата между «Эмполи» и «Ромой». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Ранее рекорд принадлежал Франческо Тотти, который 21 января 2012 года забил в ворота «Чезены» на 30-й секунде игры.
В нынешней кампании Серии А Суле сыграл 17 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Римляне находятся на седьмом месте в таблице чемпионата (13 побед, 7 ничьих, 8 поражений).
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