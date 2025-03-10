Динамо открыто к уходу своего капитана

Капитан киевского «Динамо» 32-летний хавбек Виталий Буяльский может летом покинуть клуб.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, киевский клуб летом готов отпустить своего капитана. «Динамо» позволит уйти Буяльскому, если у того появится интересный вариант, проявив к своему лидеру уважение.

В этом сезоне Буяльский провел 28 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость Виталия оценивается в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что новичок «Динамо» травмировался на первой же тренировке.