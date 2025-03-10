Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо открыто к уходу своего капитана
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 20:47 |
3129
15

Динамо открыто к уходу своего капитана

Киевляне рассматривают уход Виталия Буяльского

10 марта 2025, 20:47 |
3129
15
Динамо открыто к уходу своего капитана
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Капитан киевского «Динамо» 32-летний хавбек Виталий Буяльский может летом покинуть клуб.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, киевский клуб летом готов отпустить своего капитана. «Динамо» позволит уйти Буяльскому, если у того появится интересный вариант, проявив к своему лидеру уважение.

В этом сезоне Буяльский провел 28 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость Виталия оценивается в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что новичок «Динамо» травмировался на первой же тренировке.

По теме:
Лидер Динамо получил травму и не сыграет за сборную Украины против Бельгии
Кадровых проблем нет. Проведению матча Динамо – Заря ничего не угрожает
ФОТО. Новичок Шахтера Алиссон Сантана определился с игровым номером
Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Виктор Вацко
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на каталонское дерби
Футбол | 10 марта 2025, 21:05 0
Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на каталонское дерби
Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на каталонское дерби

Матч против «Эспаньола» начнется в 22:00 по Киеву

Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Бокс | 10 марта 2025, 07:54 4
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»

Барри Макгиган – о реванше Усик – Дюбуа

Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
Другие виды | 10.03.2025, 00:59
Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
Бокс | 10.03.2025, 01:18
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился бразильцем Алиссоном
Футбол | 10.03.2025, 16:01
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился бразильцем Алиссоном
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился бразильцем Алиссоном
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BATI-GOOOOOL
Буя вроде як не помітний але голи забиває,паси роздає.Вважаю він не загубиться навіть у середняку з провідних чемпіонатів.
Ответить
+3
Prokop_Andriy
ну в принципі логічно, Буяльський дуже багато всього зробив для Динамо протягом років
Ответить
+2
Сергій П
В Полісся !)
Ответить
0
Умник
Логично
Ответить
-1
apepa
Всем украинцам буяльский запомницца как гнусный симулянт и омерзительный клоун! 
Ответить
-11
Показать Скрыть 10 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
09.03.2025, 08:22 15
Футбол
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
10.03.2025, 08:24 8
Футбол
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
10.03.2025, 01:36 12
Теннис
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
09.03.2025, 19:46 24
Футбол
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
10.03.2025, 04:02
Футбол
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
09.03.2025, 16:07 34
Биатлон
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 6
Бокс
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
08.03.2025, 21:35 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем