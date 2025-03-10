Рома и Довбик увеличили победную серию в Италии до пяти матчей

«Рома» в последнем матче обыграла «Эмполи» и продлила свою победную серию в Серии A до пяти матчей.

9 марта состоялась игра 28-го тура итальянского чемпионата между командами «Эмполи» и «Рома». Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Матиас Суле.

Перед матчем с «Эмполи» римляне одержали победы над «Комо» (2:1), «Монцой» (4:0), «Пармой» (1:0) и «Венецией» (1:0).

В нынешнем сезоне Серии А команда Артема Довбика располагается на седьмом месте в турнирной таблице (13 побед, 7 ничьих, 8 поражений).