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Италия
10 марта 2025, 20:17 | Обновлено 10 марта 2025, 20:31
172
0

Рома и Довбик увеличили победную серию в Италии до пяти матчей

Римляне минимально обыграли «Эмполи»

10 марта 2025, 20:17 | Обновлено 10 марта 2025, 20:31
172
0
Рома и Довбик увеличили победную серию в Италии до пяти матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» в последнем матче обыграла «Эмполи» и продлила свою победную серию в Серии A до пяти матчей.

9 марта состоялась игра 28-го тура итальянского чемпионата между командами «Эмполи» и «Рома». Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Матиас Суле.

Перед матчем с «Эмполи» римляне одержали победы над «Комо» (2:1), «Монцой» (4:0), «Пармой» (1:0) и «Венецией» (1:0).

В нынешнем сезоне Серии А команда Артема Довбика располагается на седьмом месте в турнирной таблице (13 побед, 7 ничьих, 8 поражений).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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