Реал отказался от трансфера чемпиона Европы. Что убедило Переса?

Мадридский «Реал» отказался от трансфера полузащитника.

По информации испанских СМИ, «Реал» больше не рассматривает переход Мартина Субименди – чемпиона Европы, который играет за «Реал Сосьедад». Тренерский штаб «сливочных» посоветовал не подписывать Мартина из-за большой конкуренции в клубе на его позиции.

Кроме вышесказанного, мадридцы считают цену в размере 60 миллионов евро, которую установил «Реал Сосьедад» за Мартина Субименди, завышенной. «Королевский клуб» полностью отказался от идеи трансфера испанца.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.