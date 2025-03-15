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  4. Реал отказался от трансфера чемпиона Европы. Что убедило Переса?
Испания
15 марта 2025, 02:30 |
19
0

Реал отказался от трансфера чемпиона Европы. Что убедило Переса?

Мартин Субименди не перейдет в мадридский клуб

15 марта 2025, 02:30 |
19
0
Реал отказался от трансфера чемпиона Европы. Что убедило Переса?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Мадридский «Реал» отказался от трансфера полузащитника.

По информации испанских СМИ, «Реал» больше не рассматривает переход Мартина Субименди – чемпиона Европы, который играет за «Реал Сосьедад». Тренерский штаб «сливочных» посоветовал не подписывать Мартина из-за большой конкуренции в клубе на его позиции.

Кроме вышесказанного, мадридцы считают цену в размере 60 миллионов евро, которую установил «Реал Сосьедад» за Мартина Субименди, завышенной. «Королевский клуб» полностью отказался от идеи трансфера испанца.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.

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Мартин Субименди Реал Сосьедад трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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