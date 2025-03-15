Реал отказался от трансфера чемпиона Европы. Что убедило Переса?
Мартин Субименди не перейдет в мадридский клуб
Мадридский «Реал» отказался от трансфера полузащитника.
По информации испанских СМИ, «Реал» больше не рассматривает переход Мартина Субименди – чемпиона Европы, который играет за «Реал Сосьедад». Тренерский штаб «сливочных» посоветовал не подписывать Мартина из-за большой конкуренции в клубе на его позиции.
Кроме вышесказанного, мадридцы считают цену в размере 60 миллионов евро, которую установил «Реал Сосьедад» за Мартина Субименди, завышенной. «Королевский клуб» полностью отказался от идеи трансфера испанца.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руслан сделал голевую передачу на Фабио Миретти на 16-й минуте
И её лайкают жены украинских футболистов